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Приготуйте, поки є сливи: півгодини — і соус ткемалі на столі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Готується він просто, а смак – дивовижний
Готується він просто, а смак – дивовижний. Фото tsn.ua

Соус відмінно підійде до риби та м’яса.

Коли йдеться про грузинську кухню, ми відразу ж згадуємо про приголомшливі хачапурі та найсмачніші хінкалі. Однак кухня Грузії настільки багата та різноманітна, що мовчати про це ми не можемо.

У сезон слив пропонуємо приготувати традиційний грузинський соус ткемалі. Приготовлена за рецептом "ТСН" національна страва здивує вас чудовим смаком, а м’ясо та рибу взимку ви не сядете їсти без неї. До того ж готувати соус простіше простого. Просто додайте в пюре зі слив часник, перець, спеції та проваріть. Задоволення вам гарантоване!

Як приготувати соус ткемалі

Інгредієнти:

  • сливи сині стиглі – 1 кг;
  • перець болгарський – 3 шт.;
  • часник – 4 головки;
  • приправа "Каррі" — 1 пачка;
  • перець чорний мелений – 1 ч. л.;
  • цукор – 8 ст. л.;
  • сіль – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Сливи, перець та часник промийте, все очистьте.
  2. Перекрутіть все через м’ясорубку, додайте приправу "Каррі", чорний перець, цукор і сіль. Все ретельно перемішайте.
  3. Викладіть масу в сотейник з товстим дном і варіть на повільному вогні близько півгодини, безперервно помішуючи.
  4. Стерилізуйте банки будь-яким зручним для вас способом. Розлийте гарячий соус банками та закотіть.

Любителям грузинської кухні рекомендуємо приготувати салат по-грузинськи за рецептом "Телеграфа". Це чудовий додаток до будь-якої страви.

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#Рецепт #Грузія #Соус #Готуємо вдома