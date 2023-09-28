Приготуйте, поки є сливи: півгодини — і соус ткемалі на столі

Соус відмінно підійде до риби та м’яса.

Коли йдеться про грузинську кухню, ми відразу ж згадуємо про приголомшливі хачапурі та найсмачніші хінкалі. Однак кухня Грузії настільки багата та різноманітна, що мовчати про це ми не можемо.

У сезон слив пропонуємо приготувати традиційний грузинський соус ткемалі. Приготовлена за рецептом "ТСН" національна страва здивує вас чудовим смаком, а м’ясо та рибу взимку ви не сядете їсти без неї. До того ж готувати соус простіше простого. Просто додайте в пюре зі слив часник, перець, спеції та проваріть. Задоволення вам гарантоване!

Як приготувати соус ткемалі

Інгредієнти:

сливи сині стиглі – 1 кг;

перець болгарський – 3 шт.;

часник – 4 головки;

приправа "Каррі" — 1 пачка;

перець чорний мелений – 1 ч. л.;

цукор – 8 ст. л.;

сіль – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Сливи, перець та часник промийте, все очистьте. Перекрутіть все через м’ясорубку, додайте приправу "Каррі", чорний перець, цукор і сіль. Все ретельно перемішайте. Викладіть масу в сотейник з товстим дном і варіть на повільному вогні близько півгодини, безперервно помішуючи. Стерилізуйте банки будь-яким зручним для вас способом. Розлийте гарячий соус банками та закотіть.

Любителям грузинської кухні рекомендуємо приготувати салат по-грузинськи за рецептом "Телеграфа". Це чудовий додаток до будь-якої страви.