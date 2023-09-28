Приготуйте, поки є сливи: півгодини — і соус ткемалі на столі
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Соус відмінно підійде до риби та м’яса.
Коли йдеться про грузинську кухню, ми відразу ж згадуємо про приголомшливі хачапурі та найсмачніші хінкалі. Однак кухня Грузії настільки багата та різноманітна, що мовчати про це ми не можемо.
У сезон слив пропонуємо приготувати традиційний грузинський соус ткемалі. Приготовлена за рецептом "ТСН" національна страва здивує вас чудовим смаком, а м’ясо та рибу взимку ви не сядете їсти без неї. До того ж готувати соус простіше простого. Просто додайте в пюре зі слив часник, перець, спеції та проваріть. Задоволення вам гарантоване!
Як приготувати соус ткемалі
Інгредієнти:
- сливи сині стиглі – 1 кг;
- перець болгарський – 3 шт.;
- часник – 4 головки;
- приправа "Каррі" — 1 пачка;
- перець чорний мелений – 1 ч. л.;
- цукор – 8 ст. л.;
- сіль – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Сливи, перець та часник промийте, все очистьте.
- Перекрутіть все через м’ясорубку, додайте приправу "Каррі", чорний перець, цукор і сіль. Все ретельно перемішайте.
- Викладіть масу в сотейник з товстим дном і варіть на повільному вогні близько півгодини, безперервно помішуючи.
- Стерилізуйте банки будь-яким зручним для вас способом. Розлийте гарячий соус банками та закотіть.
Любителям грузинської кухні рекомендуємо приготувати салат по-грузинськи за рецептом "Телеграфа". Це чудовий додаток до будь-якої страви.