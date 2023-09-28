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Як нагодувати сім’ю за хвилини: один секрет зробить філе неймовірним

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ваша страва буде фантастично смачною
Ваша страва буде фантастично смачною. Фото Meta.ua

Від такого м’яска не відірвуться навіть діти

З курячого філе можна приготувати дуже багато різноманітних страв. Його можна смачно запекти, посмажити чи згасити.

Сьогодні ми ділимося неймовірно простою у приготуванні стравою — курячим філе в гірчиці. За рецептом "ТСН" вам знадобиться кілька простих інгредієнтів та трохи часу. Секрет фантастично соковитого блюда простий — вам просто потрібна гірчиця. Заінтриговані? Ідемо готувати!

Як приготувати куряче філе в гірчиці.

Інгредієнти:

  • куряче філе – 600 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • гірчиця готова – 1 ст. л.;
  • борошно;
  • перець чорний мелений;
  • сіль;
  • рослинна олія – для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе промийте, наріжте шматочками завтовшки 1 сантиметр, кожен шматочок легко відбийте молотком.
  2. М’ясо викладіть у миску, туди ж додайте гірчицю, сіль та перець. Все ретельно перемішайте таким чином, щоб кожен шматочок філе покрився маринадом. Залишіть філе відпочити на 30 хвилин при кімнатній температурі.
  3. У мисці збийте яйця, окремий посуд відправте борошно.
  4. Кожен шматочок м’яса обваляйте у борошні, потім у яйці, відправте смажитися на розпечену сковороду до золотистої скоринки з обох боків.

Рекомендуємо також приготувати куряче філе в картоплі за рецептом "Телеграфа". Ви не зможете відірватися від такої смакоти!

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#Рецепт #Куряче філе #Готуємо вдома