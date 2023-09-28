Як нагодувати сім’ю за хвилини: один секрет зробить філе неймовірним
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Від такого м’яска не відірвуться навіть діти
З курячого філе можна приготувати дуже багато різноманітних страв. Його можна смачно запекти, посмажити чи згасити.
Сьогодні ми ділимося неймовірно простою у приготуванні стравою — курячим філе в гірчиці. За рецептом "ТСН" вам знадобиться кілька простих інгредієнтів та трохи часу. Секрет фантастично соковитого блюда простий — вам просто потрібна гірчиця. Заінтриговані? Ідемо готувати!
Як приготувати куряче філе в гірчиці.
Інгредієнти:
- куряче філе – 600 г;
- яйця – 2 шт.;
- гірчиця готова – 1 ст. л.;
- борошно;
- перець чорний мелений;
- сіль;
- рослинна олія – для смаження.
Спосіб приготування:
- Куряче філе промийте, наріжте шматочками завтовшки 1 сантиметр, кожен шматочок легко відбийте молотком.
- М’ясо викладіть у миску, туди ж додайте гірчицю, сіль та перець. Все ретельно перемішайте таким чином, щоб кожен шматочок філе покрився маринадом. Залишіть філе відпочити на 30 хвилин при кімнатній температурі.
- У мисці збийте яйця, окремий посуд відправте борошно.
- Кожен шматочок м’яса обваляйте у борошні, потім у яйці, відправте смажитися на розпечену сковороду до золотистої скоринки з обох боків.
Рекомендуємо також приготувати куряче філе в картоплі за рецептом "Телеграфа". Ви не зможете відірватися від такої смакоти!