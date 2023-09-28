Як нагодувати сім’ю за хвилини: один секрет зробить філе неймовірним

Від такого м’яска не відірвуться навіть діти

З курячого філе можна приготувати дуже багато різноманітних страв. Його можна смачно запекти, посмажити чи згасити.

Сьогодні ми ділимося неймовірно простою у приготуванні стравою — курячим філе в гірчиці. За рецептом "ТСН" вам знадобиться кілька простих інгредієнтів та трохи часу. Секрет фантастично соковитого блюда простий — вам просто потрібна гірчиця. Заінтриговані? Ідемо готувати!

Як приготувати куряче філе в гірчиці.

Інгредієнти:

куряче філе – 600 г;

яйця – 2 шт.;

гірчиця готова – 1 ст. л.;

борошно;

перець чорний мелений;

сіль;

рослинна олія – для смаження.

Спосіб приготування:

Куряче філе промийте, наріжте шматочками завтовшки 1 сантиметр, кожен шматочок легко відбийте молотком. М’ясо викладіть у миску, туди ж додайте гірчицю, сіль та перець. Все ретельно перемішайте таким чином, щоб кожен шматочок філе покрився маринадом. Залишіть філе відпочити на 30 хвилин при кімнатній температурі. У мисці збийте яйця, окремий посуд відправте борошно. Кожен шматочок м’яса обваляйте у борошні, потім у яйці, відправте смажитися на розпечену сковороду до золотистої скоринки з обох боків.

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