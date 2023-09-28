Торти, еклери і навіть пироги: рецепт заварного крему без жодної грудочки
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Ви здивуєтесь, як легко його приготувати
Заварний крем – це чудовий додаток до домашніх десертів. Це класична начинка для десерту "Наполеон" і багатьох інших. А ще його легко приготувати вдома.
Треба лише слідувати рецепту і запастися терпінням. Готувати заварний крем — це наче їздити на велосипеді: варто один раз навчитися, і будеш вміти все життя. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.
Інгредієнти:
- Жовтки — 6 шт
- Кукурудзяний крохмаль — 30 г
- Цукор — 140 г
- Молоко — 500 мл
- Вершкове масло — 1 ст. л.
- Ванільний екстракт — 2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Для початку жовтки збиваємо до однорідності разом із крохмалем та цукром. Повинна вийти світла однорідна маса.
- Молоко ставимо на вогонь. Як тільки воно почне кипіти — знімаємо.
- Тоненькою цівкою вливаємо масу з цукру і жовтків. Перемішуємо інтенсивно, не зупиняючись.
- Потім масу потрібно процідити через дрібне сито. Після цього — повертаємо в каструлю. Саме завдяки ситу у кремі не буде жодної грудочки.
- Варимо її потрібно ще близько 3 хвилин до загусання. В кінці додаємо ванільний екстракт.
- Накриваємо крем харчовою плівкою "в контакт" — плівка повинна торкатись поверхні крему, щоб не було шару повітря. Відправляємо на 4 години в холодильник до загусання.
Крем виходить ніжний і смачний. Його одразу можна використовувати для приготування десертів. Можна навіть просто їсти його з тоненькими млинцями.