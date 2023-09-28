Торти, еклери і навіть пироги: рецепт заварного крему без жодної грудочки

Ви здивуєтесь, як легко його приготувати

Заварний крем – це чудовий додаток до домашніх десертів. Це класична начинка для десерту "Наполеон" і багатьох інших. А ще його легко приготувати вдома.

Треба лише слідувати рецепту і запастися терпінням. Готувати заварний крем — це наче їздити на велосипеді: варто один раз навчитися, і будеш вміти все життя. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

Жовтки — 6 шт

Кукурудзяний крохмаль — 30 г

Цукор — 140 г

Молоко — 500 мл

Вершкове масло — 1 ст. л.

Ванільний екстракт — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Для початку жовтки збиваємо до однорідності разом із крохмалем та цукром. Повинна вийти світла однорідна маса. Молоко ставимо на вогонь. Як тільки воно почне кипіти — знімаємо. Тоненькою цівкою вливаємо масу з цукру і жовтків. Перемішуємо інтенсивно, не зупиняючись. Потім масу потрібно процідити через дрібне сито. Після цього — повертаємо в каструлю. Саме завдяки ситу у кремі не буде жодної грудочки. Варимо її потрібно ще близько 3 хвилин до загусання. В кінці додаємо ванільний екстракт. Накриваємо крем харчовою плівкою "в контакт" — плівка повинна торкатись поверхні крему, щоб не було шару повітря. Відправляємо на 4 години в холодильник до загусання.

Крем виходить ніжний і смачний. Його одразу можна використовувати для приготування десертів. Можна навіть просто їсти його з тоненькими млинцями.