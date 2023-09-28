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Торти, еклери і навіть пироги: рецепт заварного крему без жодної грудочки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Такий крем стане ідеальною начинкою
Такий крем стане ідеальною начинкою. Фото 24 канал

Ви здивуєтесь, як легко його приготувати

Заварний крем – це чудовий додаток до домашніх десертів. Це класична начинка для десерту "Наполеон" і багатьох інших. А ще його легко приготувати вдома.

Треба лише слідувати рецепту і запастися терпінням. Готувати заварний крем — це наче їздити на велосипеді: варто один раз навчитися, і будеш вміти все життя. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

  • Жовтки — 6 шт
  • Кукурудзяний крохмаль — 30 г
  • Цукор — 140 г
  • Молоко — 500 мл
  • Вершкове масло — 1 ст. л.
  • Ванільний екстракт — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Для початку жовтки збиваємо до однорідності разом із крохмалем та цукром. Повинна вийти світла однорідна маса.
  2. Молоко ставимо на вогонь. Як тільки воно почне кипіти — знімаємо.
  3. Тоненькою цівкою вливаємо масу з цукру і жовтків. Перемішуємо інтенсивно, не зупиняючись.
  4. Потім масу потрібно процідити через дрібне сито. Після цього — повертаємо в каструлю. Саме завдяки ситу у кремі не буде жодної грудочки.
  5. Варимо її потрібно ще близько 3 хвилин до загусання. В кінці додаємо ванільний екстракт.
  6. Накриваємо крем харчовою плівкою "в контакт" — плівка повинна торкатись поверхні крему, щоб не було шару повітря. Відправляємо на 4 години в холодильник до загусання.

Крем виходить ніжний і смачний. Його одразу можна використовувати для приготування десертів. Можна навіть просто їсти його з тоненькими млинцями.

Теги:
#Рецепт #Крем #Десерт #Начинка