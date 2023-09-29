Приготуйте, поки коханий чистить зуби: лінивий рецепт пиріжків

Ледачіше і простіше рецепта немає

Нам дуже хочеться снідати смачною та ситною стравою. А якщо його приготування займає хвилини – такий рецепт неоціненний.

Саме тому ми з "ТСН" пропонуємо приготувати ліниві пиріжки з шинкою та сиром. З простих продуктів ви отримаєте неймовірно апетитну страву. Вам не потрібно буде навіть замішувати тісто: за рецептом потрібно просто змішати всі інгредієнти та посмажити. Ви з коханим прийдете в захват від такої смакоти!

Як приготувати ліниві пиріжки з шинкою та сиром

Інгредієнти:

Для тіста:

теплий кефір – 300 г;

борошно — 220 г;

яйце – 1 шт.;

сода — 0,5 ч. л.;

сіль — 1 ч. л. (без верху).

Для начинки:

шинка – 130 г;

сир твердий – 100 г;

яйця (варені) – 2 шт.;

цибуля зелена;

олія (для смаження).

Спосіб приготування:

У миску вбийте яйце, посоліть і збийте вінчиком. До яйця влийте кефір, додайте соду і просіяне борошно. Все ретельно перемішайте. Цибулю та шинку дрібно наріжте. Сир та яйця натріть на середній тертці. Відправте всі інгредієнти в тісто і перемішайте до однорідного стану. Розігрійте на сковороді невелику кількість олії. Тісто викладайте ложкою на сковороду на невеликій відстані один від одного. Пиріжки смажте під закритою кришкою на середньому вогні 3-4 хвилини з кожного боку до золотистості.

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