Приготуйте, поки коханий чистить зуби: лінивий рецепт пиріжків
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Ледачіше і простіше рецепта немає
Нам дуже хочеться снідати смачною та ситною стравою. А якщо його приготування займає хвилини – такий рецепт неоціненний.
Саме тому ми з "ТСН" пропонуємо приготувати ліниві пиріжки з шинкою та сиром. З простих продуктів ви отримаєте неймовірно апетитну страву. Вам не потрібно буде навіть замішувати тісто: за рецептом потрібно просто змішати всі інгредієнти та посмажити. Ви з коханим прийдете в захват від такої смакоти!
Як приготувати ліниві пиріжки з шинкою та сиром
Інгредієнти:
Для тіста:
- теплий кефір – 300 г;
- борошно — 220 г;
- яйце – 1 шт.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л. (без верху).
Для начинки:
- шинка – 130 г;
- сир твердий – 100 г;
- яйця (варені) – 2 шт.;
- цибуля зелена;
- олія (для смаження).
Спосіб приготування:
- У миску вбийте яйце, посоліть і збийте вінчиком. До яйця влийте кефір, додайте соду і просіяне борошно. Все ретельно перемішайте.
- Цибулю та шинку дрібно наріжте. Сир та яйця натріть на середній тертці. Відправте всі інгредієнти в тісто і перемішайте до однорідного стану.
- Розігрійте на сковороді невелику кількість олії.
- Тісто викладайте ложкою на сковороду на невеликій відстані один від одного. Пиріжки смажте під закритою кришкою на середньому вогні 3-4 хвилини з кожного боку до золотистості.
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