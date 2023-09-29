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Приготуйте, поки коханий чистить зуби: лінивий рецепт пиріжків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Апетитні пиріжки з простих продуктів
Апетитні пиріжки з простих продуктів. Фото babusyni-retsepty

Ледачіше і простіше рецепта немає

Нам дуже хочеться снідати смачною та ситною стравою. А якщо його приготування займає хвилини – такий рецепт неоціненний.

Саме тому ми з "ТСН" пропонуємо приготувати ліниві пиріжки з шинкою та сиром. З простих продуктів ви отримаєте неймовірно апетитну страву. Вам не потрібно буде навіть замішувати тісто: за рецептом потрібно просто змішати всі інгредієнти та посмажити. Ви з коханим прийдете в захват від такої смакоти!

Як приготувати ліниві пиріжки з шинкою та сиром

Інгредієнти:

Для тіста:

  • теплий кефір – 300 г;
  • борошно — 220 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л. (без верху).

Для начинки:

  • шинка – 130 г;
  • сир твердий – 100 г;
  • яйця (варені) – 2 шт.;
  • цибуля зелена;
  • олія (для смаження).

Спосіб приготування:

  1. У миску вбийте яйце, посоліть і збийте вінчиком. До яйця влийте кефір, додайте соду і просіяне борошно. Все ретельно перемішайте.
  2. Цибулю та шинку дрібно наріжте. Сир та яйця натріть на середній тертці. Відправте всі інгредієнти в тісто і перемішайте до однорідного стану.
  3. Розігрійте на сковороді невелику кількість олії.
  4. Тісто викладайте ложкою на сковороду на невеликій відстані один від одного. Пиріжки смажте під закритою кришкою на середньому вогні 3-4 хвилини з кожного боку до золотистості.

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