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Ідеальний сезонний рецепт: цей пиріг з яблуками зметуть прямо з деко

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такий яблучний пиріг зникне зі столу моментально
Такий яблучний пиріг зникне зі столу моментально. Фото smachnonews.24tv.ua

Готуєте, поки є яблука

У сезон яблук складно встояти та не приготувати випічку з цим фруктом. І якщо ви вже куштували класичну шарлотку, то цей пиріг саме для вас.

Smachnonews пропонує фантастичний варіант випічки з великою кількістю фруктів, приємною ноткою лимона та хрусткою скоринкою. Швидка та легка у приготуванні випічка на смак вийде неймовірною. Такий бюджетний десерт до чаю чи кави точно вас вразить.

Як приготувати яблучний пиріг.

Інгредієнти на 6 порцій:

  • 700 г яблук;
  • 2 ст. л. лимонного соку;
  • 2 яйця;
  • 50 гр цукру;
  • 1 пакетик ванільного цукру;
  • дрібка солі;
  • 100 г молока;
  • 30 г вершкового масла;
  • 80 г борошна;
  • 7 г розпушувача для тіста.

Спосіб приготування:

  1. Яблука миємо, чистимо, вирізаємо серединку. Нарізаємо їх на тонкі шматочки та поливаємо лимонним соком.
  2. До яєць додаємо цукор, ванільний цукор, сіль і все збиваємо до світлої піни.
  3. В отриману масу додаємо молоко, розтоплене масло, просіяне борошно. Усі перемішуємо до однорідного стану.
  4. У тісто додаємо яблука і перемішуємо таким чином, щоб кожна скибочка яблука була оповита тістом. Масу перекладаємо у форму для запікання, вирівнюємо та присипаємо мигдальними пластівцями. Випікаємо в духовці за 180 градусів 50 – 60 хвилин.

Подавайте пиріг трохи остиглим з морозивом за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Випічка #Яблучний пиріг #Готуємо вдома