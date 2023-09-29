Ідеальний сезонний рецепт: цей пиріг з яблуками зметуть прямо з деко
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Готуєте, поки є яблука
У сезон яблук складно встояти та не приготувати випічку з цим фруктом. І якщо ви вже куштували класичну шарлотку, то цей пиріг саме для вас.
Smachnonews пропонує фантастичний варіант випічки з великою кількістю фруктів, приємною ноткою лимона та хрусткою скоринкою. Швидка та легка у приготуванні випічка на смак вийде неймовірною. Такий бюджетний десерт до чаю чи кави точно вас вразить.
Як приготувати яблучний пиріг.
Інгредієнти на 6 порцій:
- 700 г яблук;
- 2 ст. л. лимонного соку;
- 2 яйця;
- 50 гр цукру;
- 1 пакетик ванільного цукру;
- дрібка солі;
- 100 г молока;
- 30 г вершкового масла;
- 80 г борошна;
- 7 г розпушувача для тіста.
Спосіб приготування:
- Яблука миємо, чистимо, вирізаємо серединку. Нарізаємо їх на тонкі шматочки та поливаємо лимонним соком.
- До яєць додаємо цукор, ванільний цукор, сіль і все збиваємо до світлої піни.
- В отриману масу додаємо молоко, розтоплене масло, просіяне борошно. Усі перемішуємо до однорідного стану.
- У тісто додаємо яблука і перемішуємо таким чином, щоб кожна скибочка яблука була оповита тістом. Масу перекладаємо у форму для запікання, вирівнюємо та присипаємо мигдальними пластівцями. Випікаємо в духовці за 180 градусів 50 – 60 хвилин.
Подавайте пиріг трохи остиглим з морозивом за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!