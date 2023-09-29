Ідеальний сезонний рецепт: цей пиріг з яблуками зметуть прямо з деко

Готуєте, поки є яблука

У сезон яблук складно встояти та не приготувати випічку з цим фруктом. І якщо ви вже куштували класичну шарлотку, то цей пиріг саме для вас.

Smachnonews пропонує фантастичний варіант випічки з великою кількістю фруктів, приємною ноткою лимона та хрусткою скоринкою. Швидка та легка у приготуванні випічка на смак вийде неймовірною. Такий бюджетний десерт до чаю чи кави точно вас вразить.

Як приготувати яблучний пиріг.

Інгредієнти на 6 порцій:

700 г яблук;

2 ст. л. лимонного соку;

2 яйця;

50 гр цукру;

1 пакетик ванільного цукру;

дрібка солі;

100 г молока;

30 г вершкового масла;

80 г борошна;

7 г розпушувача для тіста.

Спосіб приготування:

Яблука миємо, чистимо, вирізаємо серединку. Нарізаємо їх на тонкі шматочки та поливаємо лимонним соком. До яєць додаємо цукор, ванільний цукор, сіль і все збиваємо до світлої піни. В отриману масу додаємо молоко, розтоплене масло, просіяне борошно. Усі перемішуємо до однорідного стану. У тісто додаємо яблука і перемішуємо таким чином, щоб кожна скибочка яблука була оповита тістом. Масу перекладаємо у форму для запікання, вирівнюємо та присипаємо мигдальними пластівцями. Випікаємо в духовці за 180 градусів 50 – 60 хвилин.

Подавайте пиріг трохи остиглим з морозивом за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!