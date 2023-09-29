Не повідкушуйте свої пальці: такий омлет стане вашим улюбленим
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Зробіть традиційну страву оригінальною!
Пишний омлет – традиційна страва до сніданку. Класична ранкова страва зазвичай готується з яєць, солі та молока. А чи можна зробити його більш ситним?
З "Різними млинцями" так, і дуже просто. Варто додати до класичного рецепту трохи борошна, пару сосисок і цибульки — і ваша улюблена страва буде не тільки ситною, а й корисною. Смак омлету стане ще апетитнішим.
Як приготувати омлет із сосисками
Інгредієнти на 2 порції:
- 3 яйця;
- півсклянки молока;
- 2 ст. л. борошна;
- 2 сосиски (найкраще молочні);
- 1 цибуля;
- по щіпці солі та перцю;
- 1 ч. л. рослинної олії.
Спосіб приготування:
- Борошно, молоко та яйця змішайте в глибокій тарілці, збийте міксером або вилкою.
- Цибулю очистьте, наріжте кільцями. Великі обручки розріжте на половину. Підсмажте цибулю на олії.
- Сосиски наріжте невеликими шматочками сосиски, додайте до сковороди до цибулі та помішуючи, посмажте до золотистої скоринки.
- Влийте в сковороду яєчну суміш і смажте, доки яйця не стануть густими.
- Переверніть на інший бік, накрийте кришкою та посмажте ще кілька хвилин.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати омлет, щоб він був пишним. Врахуйте цю деталь — і у вас завжди буде найсмачніший сніданок.