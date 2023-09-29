Не повідкушуйте свої пальці: такий омлет стане вашим улюбленим

Зробіть традиційну страву оригінальною!

Пишний омлет – традиційна страва до сніданку. Класична ранкова страва зазвичай готується з яєць, солі та молока. А чи можна зробити його більш ситним?

З "Різними млинцями" так, і дуже просто. Варто додати до класичного рецепту трохи борошна, пару сосисок і цибульки — і ваша улюблена страва буде не тільки ситною, а й корисною. Смак омлету стане ще апетитнішим.

Як приготувати омлет із сосисками

Інгредієнти на 2 порції:

3 яйця;

півсклянки молока;

2 ст. л. борошна;

2 сосиски (найкраще молочні);

1 цибуля;

по щіпці солі та перцю;

1 ч. л. рослинної олії.

Спосіб приготування:

Борошно, молоко та яйця змішайте в глибокій тарілці, збийте міксером або вилкою. Цибулю очистьте, наріжте кільцями. Великі обручки розріжте на половину. Підсмажте цибулю на олії. Сосиски наріжте невеликими шматочками сосиски, додайте до сковороди до цибулі та помішуючи, посмажте до золотистої скоринки. Влийте в сковороду яєчну суміш і смажте, доки яйця не стануть густими. Переверніть на інший бік, накрийте кришкою та посмажте ще кілька хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати омлет, щоб він був пишним. Врахуйте цю деталь — і у вас завжди буде найсмачніший сніданок.