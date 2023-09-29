Два інгредієнти — і салат на столі: простішого рецепту ви не знайдете

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Найрізноманітніші салати є на кожній кухні. Що може бути простішим, ніж нарізати продукти, заправити їх улюбленим соусом і подати до столу?

Безумовно, нам хочеться готувати максимально швидко, корисно та смачно. І рецепт салату від "Фокусу" прийде нам на допомогу. У це складно повірити, але для його приготування вам потрібно лише порізати варені яйця та зелену цибулю, змішати, заправити майонезом та додати сіль та перець. Це відмінний варіант перекусу: його інгредієнти не "перевантажать" шлунок, але з-за столу ви вийдете ситим і щасливим.

Як приготувати салат з яйцями та зеленою цибулею

Інгредієнти:

яйця – 4-5 шт.;

зелена цибуля – половина пучка;

майонез (можна замінити йогуртом) — 100 г;

сіль та перець – до свого смаку.

Спосіб приготування:

Курячі яйця необхідно відварити зварити круто, залити холодною водою. Коли вони охолонуть, їх потрібно почистити від шкаралупи та нарізати невеликими кубиками. Зелену цибулю необхідно сполоснути, просушити та дрібно порубати. Нарізану цибулю в салатниці потрібно змішати з яйцями, додати майонез, посолити та ретельно перемішати.

Раніше "Телеграф" ділився хитрощами, як приготувати смачний салат. Ви точно приготуєте ресторанну страву!