Два інгредієнти — і салат на столі: простішого рецепту ви не знайдете
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Вам сподобається і готувати, і їсти
Найрізноманітніші салати є на кожній кухні. Що може бути простішим, ніж нарізати продукти, заправити їх улюбленим соусом і подати до столу?
Безумовно, нам хочеться готувати максимально швидко, корисно та смачно. І рецепт салату від "Фокусу" прийде нам на допомогу. У це складно повірити, але для його приготування вам потрібно лише порізати варені яйця та зелену цибулю, змішати, заправити майонезом та додати сіль та перець. Це відмінний варіант перекусу: його інгредієнти не "перевантажать" шлунок, але з-за столу ви вийдете ситим і щасливим.
Як приготувати салат з яйцями та зеленою цибулею
Інгредієнти:
- яйця – 4-5 шт.;
- зелена цибуля – половина пучка;
- майонез (можна замінити йогуртом) — 100 г;
- сіль та перець – до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Курячі яйця необхідно відварити зварити круто, залити холодною водою. Коли вони охолонуть, їх потрібно почистити від шкаралупи та нарізати невеликими кубиками.
- Зелену цибулю необхідно сполоснути, просушити та дрібно порубати.
- Нарізану цибулю в салатниці потрібно змішати з яйцями, додати майонез, посолити та ретельно перемішати.
Раніше "Телеграф" ділився хитрощами, як приготувати смачний салат. Ви точно приготуєте ресторанну страву!