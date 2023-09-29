Ці сирнички просто розтануть у роті: рецепт, який затьмарить інші

До вас на сирники приходитимуть навіть сусіди

Золотисті пишні сирники — один із найкращих сніданків. Варіантів їх безліч: солоні, солодкі, без борошна, з ягодами.

Shuba рекомендує здивувати близьких та додати до сирників секретний продукт — яблуко. Така страва вийде ще м’якшою і ніжнішою, адже приємні фруктові нотки роблять цей десерт особливо смачним! Такі сирнички у вас будуть просити навіть найпримхливіші діти!

Як приготувати сирники з яблуками

Інгредієнти на 4 порції:

сир 9% — 300 г;

яйця курячі — 1 шт.;

борошно пшеничне — 50 г;

цукор — 30 г;

цукор ванільний — 10 г;

яблука — 1 шт.;

сіль — 1/8 ч. л.;

олія соняшникова — 60 мл;

сметана 15% — 150 г.

Спосіб приготування:

Сир з’єднайте з яйцем, цукром, борошном, ванільним цукром. Отриману масу ретельно перемішайте. Яблуко помийте, очистьте від шкірки та серцевини. М’якуш наріжте невеликими кубиками, додайте в сирну масу і перемішайте. З отриманої маси сформуйте круглі сирники та обваляйте їх у борошні. Розігрійте сковороду з соняшниковою олією та обсмажте сирники до золотистої скоринки з обох боків протягом 5-6 хвилин.

Подавайте з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа" або з незвичайним молоком, що згущує |згущає|. Смачного!