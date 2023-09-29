Ці сирнички просто розтануть у роті: рецепт, який затьмарить інші
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До вас на сирники приходитимуть навіть сусіди
Золотисті пишні сирники — один із найкращих сніданків. Варіантів їх безліч: солоні, солодкі, без борошна, з ягодами.
Shuba рекомендує здивувати близьких та додати до сирників секретний продукт — яблуко. Така страва вийде ще м’якшою і ніжнішою, адже приємні фруктові нотки роблять цей десерт особливо смачним! Такі сирнички у вас будуть просити навіть найпримхливіші діти!
Як приготувати сирники з яблуками
Інгредієнти на 4 порції:
- сир 9% — 300 г;
- яйця курячі — 1 шт.;
- борошно пшеничне — 50 г;
- цукор — 30 г;
- цукор ванільний — 10 г;
- яблука — 1 шт.;
- сіль — 1/8 ч. л.;
- олія соняшникова — 60 мл;
- сметана 15% — 150 г.
Спосіб приготування:
- Сир з’єднайте з яйцем, цукром, борошном, ванільним цукром. Отриману масу ретельно перемішайте.
- Яблуко помийте, очистьте від шкірки та серцевини. М’якуш наріжте невеликими кубиками, додайте в сирну масу і перемішайте.
- З отриманої маси сформуйте круглі сирники та обваляйте їх у борошні.
- Розігрійте сковороду з соняшниковою олією та обсмажте сирники до золотистої скоринки з обох боків протягом 5-6 хвилин.
Подавайте з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа" або з незвичайним молоком, що згущує |згущає|. Смачного!