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Ці сирнички просто розтануть у роті: рецепт, який затьмарить інші

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Чудова страва для яскравого сніданку
Чудова страва для яскравого сніданку. Фото shuba.life

До вас на сирники приходитимуть навіть сусіди

Золотисті пишні сирники — один із найкращих сніданків. Варіантів їх безліч: солоні, солодкі, без борошна, з ягодами.

Shuba рекомендує здивувати близьких та додати до сирників секретний продукт — яблуко. Така страва вийде ще м’якшою і ніжнішою, адже приємні фруктові нотки роблять цей десерт особливо смачним! Такі сирнички у вас будуть просити навіть найпримхливіші діти!

Як приготувати сирники з яблуками

Інгредієнти на 4 порції:

  • сир 9% — 300 г;
  • яйця курячі — 1 шт.;
  • борошно пшеничне — 50 г;
  • цукор — 30 г;
  • цукор ванільний — 10 г;
  • яблука — 1 шт.;
  • сіль — 1/8 ч. л.;
  • олія соняшникова — 60 мл;
  • сметана 15% — 150 г.

Спосіб приготування:

  1. Сир з’єднайте з яйцем, цукром, борошном, ванільним цукром. Отриману масу ретельно перемішайте.
  2. Яблуко помийте, очистьте від шкірки та серцевини. М’якуш наріжте невеликими кубиками, додайте в сирну масу і перемішайте.
  3. З отриманої маси сформуйте круглі сирники та обваляйте їх у борошні.
  4. Розігрійте сковороду з соняшниковою олією та обсмажте сирники до золотистої скоринки з обох боків протягом 5-6 хвилин.

Подавайте з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа" або з незвичайним молоком, що згущує |згущає|. Смачного!

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#Рецепт #Яблука #Сирники #Готуємо вдома