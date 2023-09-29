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Замість набридлої "Шуби" та олів’є: салат з буряком і куркою ви готуватимете на кожне свято

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Цей салат здивує будь-якого гурмана
Цей салат здивує будь-якого гурмана. Фото shuba.life

Ідеально і до сімейного обіду, і до святкового столу

Зазвичай буряк асоціюється з простими повсякденними стравами — класичною "Шубою" або вінегретом. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати страву, яка своїм смаком вразить навіть найдосвідченішого гурмана.

Рецепт такого салату з буряка, курячого філе та сиру пропонує Telegram-канал "Ідеї для сніданку та вечері". Він ідеально підійде як для обіду, так і для вечері або ж перекусу на роботі.

Як приготувати салат з буряком, курячим філе та сиром

Інгредієнти:

  • буряк – 2 шт.;
  • куряче філе — 1 шт.;
  • сир сиртакі чи фета – 150 г;
  • чорнослив – 50 г;
  • волоські горіхи – 20 г;
  • часник — 2 зубч.;
  • оливкова олія – 1-2 ст. л.;
  • сметана – 50 г;
  • сіль перець.

Спосіб приготування:

  1. Для початку підготуємо усі потрібні інгредієнти. Буряк та куряче філе заздалегідь відварюємо до готовності. Волоські горіхи підсушуємо на сковороді. Чорнослив запарюємо окропом. Часник чистимо і пропускаємо через прес.
  2. Буряк, куряче філе та сир ріжемо дрібними кубиками, а чорнослив – на шматочки. Волоські горіхи подрібнюємо ножем.
  3. У глибоку миску викладаємо буряки, філе, сир, чорнослив, горіхи, часник. Салат солимо і перчимо на смак, заправляємо оливковою олією зі сметаною і все добре перемішуємо.

Рекомендуємо також приготувати найсмачнішу намазку з буряка за рецептом "Телеграфа". Ви можете з’їсти відразу, а можете закрити на зиму.

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#Рецепт #Салат #Готуємо вдома