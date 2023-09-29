Замість набридлої "Шуби" та олів’є: салат з буряком і куркою ви готуватимете на кожне свято
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ідеально і до сімейного обіду, і до святкового столу
Зазвичай буряк асоціюється з простими повсякденними стравами — класичною "Шубою" або вінегретом. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати страву, яка своїм смаком вразить навіть найдосвідченішого гурмана.
Рецепт такого салату з буряка, курячого філе та сиру пропонує Telegram-канал "Ідеї для сніданку та вечері". Він ідеально підійде як для обіду, так і для вечері або ж перекусу на роботі.
Як приготувати салат з буряком, курячим філе та сиром
Інгредієнти:
- буряк – 2 шт.;
- куряче філе — 1 шт.;
- сир сиртакі чи фета – 150 г;
- чорнослив – 50 г;
- волоські горіхи – 20 г;
- часник — 2 зубч.;
- оливкова олія – 1-2 ст. л.;
- сметана – 50 г;
- сіль перець.
Спосіб приготування:
- Для початку підготуємо усі потрібні інгредієнти. Буряк та куряче філе заздалегідь відварюємо до готовності. Волоські горіхи підсушуємо на сковороді. Чорнослив запарюємо окропом. Часник чистимо і пропускаємо через прес.
- Буряк, куряче філе та сир ріжемо дрібними кубиками, а чорнослив – на шматочки. Волоські горіхи подрібнюємо ножем.
- У глибоку миску викладаємо буряки, філе, сир, чорнослив, горіхи, часник. Салат солимо і перчимо на смак, заправляємо оливковою олією зі сметаною і все добре перемішуємо.
Рекомендуємо також приготувати найсмачнішу намазку з буряка за рецептом "Телеграфа". Ви можете з’їсти відразу, а можете закрити на зиму.