Замість набридлої "Шуби" та олів’є: салат з буряком і куркою ви готуватимете на кожне свято

Ідеально і до сімейного обіду, і до святкового столу

Зазвичай буряк асоціюється з простими повсякденними стравами — класичною "Шубою" або вінегретом. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати страву, яка своїм смаком вразить навіть найдосвідченішого гурмана.

Рецепт такого салату з буряка, курячого філе та сиру пропонує Telegram-канал "Ідеї для сніданку та вечері". Він ідеально підійде як для обіду, так і для вечері або ж перекусу на роботі.

Як приготувати салат з буряком, курячим філе та сиром

Інгредієнти:

буряк – 2 шт.;

куряче філе — 1 шт.;

сир сиртакі чи фета – 150 г;

чорнослив – 50 г;

волоські горіхи – 20 г;

часник — 2 зубч.;

оливкова олія – 1-2 ст. л.;

сметана – 50 г;

сіль перець.

Спосіб приготування:

Для початку підготуємо усі потрібні інгредієнти. Буряк та куряче філе заздалегідь відварюємо до готовності. Волоські горіхи підсушуємо на сковороді. Чорнослив запарюємо окропом. Часник чистимо і пропускаємо через прес. Буряк, куряче філе та сир ріжемо дрібними кубиками, а чорнослив – на шматочки. Волоські горіхи подрібнюємо ножем. У глибоку миску викладаємо буряки, філе, сир, чорнослив, горіхи, часник. Салат солимо і перчимо на смак, заправляємо оливковою олією зі сметаною і все добре перемішуємо.

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