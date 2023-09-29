"Сосиска в халаті": готуємо традиційну німецьку страву

І до святкового столу, і для перекусу

Сосиски у тісті – це популярна у всьому світі випічка. Цей дуже простий перекус зручно брати із собою в дорогу чи на роботу.

У Німеччині цю страву називають Würstchen im Schlafrock — буквально це означає "сосиска в халаті". Зазвичай такі сосиски загортають у листкове або дріжджове тісто і запікають у духовці. Але сьогодні разом із "ТСН" поділимося простим варіантом цієї закуски. Але слід пам’ятати, що для такого рецепту бажано вибирати м’який хліб, щоб він не кришився при згортанні.

Як приготувати сосиски в тісті

Інгредієнти:

2 яйця;

9 сосисок;

9 скибочок тостового хліба;

100 г плавленого сиру;

50 г вершкового масла;

перець;

сіль.

Спосіб приготування:

На кожному шматку хліба з усіх боків обрізаємо скоринку і трохи приминаємо качалкою — так "обгортка" сосиски ставати тонше і скрутити її легше. Кожен шматочок хліба змащуємо невеликою кількістю плавленого сиру. На край кладемо сосиску і згортаємо трубочкою, повністю загортаючи її. Яйця розбиваємо в тарілку, солимо, перчимо, збиваємо вилкою. Кожну сосиску опускаємо в яєчну суміш і відправляємо на сковороду з розігрітим вершковим маслом. Смажимо сосиски до золотистого кольору з усіх боків. Готові сосиски подаємо з кетчупом гірчицею або домашньою сметаною з дрібно рубаним кропом та зубчиком часнику. Смачного!

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно готувати сосиски. Ваше життя буде простіше із цими лайфхами.