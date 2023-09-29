"Сосиска в халаті": готуємо традиційну німецьку страву
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І до святкового столу, і для перекусу
Сосиски у тісті – це популярна у всьому світі випічка. Цей дуже простий перекус зручно брати із собою в дорогу чи на роботу.
У Німеччині цю страву називають Würstchen im Schlafrock — буквально це означає "сосиска в халаті". Зазвичай такі сосиски загортають у листкове або дріжджове тісто і запікають у духовці. Але сьогодні разом із "ТСН" поділимося простим варіантом цієї закуски. Але слід пам’ятати, що для такого рецепту бажано вибирати м’який хліб, щоб він не кришився при згортанні.
Як приготувати сосиски в тісті
Інгредієнти:
- 2 яйця;
- 9 сосисок;
- 9 скибочок тостового хліба;
- 100 г плавленого сиру;
- 50 г вершкового масла;
- перець;
- сіль.
Спосіб приготування:
- На кожному шматку хліба з усіх боків обрізаємо скоринку і трохи приминаємо качалкою — так "обгортка" сосиски ставати тонше і скрутити її легше.
- Кожен шматочок хліба змащуємо невеликою кількістю плавленого сиру. На край кладемо сосиску і згортаємо трубочкою, повністю загортаючи її.
- Яйця розбиваємо в тарілку, солимо, перчимо, збиваємо вилкою.
- Кожну сосиску опускаємо в яєчну суміш і відправляємо на сковороду з розігрітим вершковим маслом. Смажимо сосиски до золотистого кольору з усіх боків.
- Готові сосиски подаємо з кетчупом гірчицею або домашньою сметаною з дрібно рубаним кропом та зубчиком часнику. Смачного!
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно готувати сосиски. Ваше життя буде простіше із цими лайфхами.