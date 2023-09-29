Тарілку оближуть так, що й мити не доведеться: секретний інгредієнт додасть салату пікантності

Страва виклче захоплення абсолютно у всіх

Найрізноманітніші салати часто готуються на кожній кухні. Що може бути простіше, ніж нарізати інгредієнти та заправити улюбленим соусом?

Здавалося б, вразити цією стравою вже неможливо, але "Главред" зумів це зробити. Такому салату зі шпротами здивуються і близькі, і друзі. Однак будьте впевнені: вони не встануть з-за столу, доки не буде з’їдено все.

Як приготувати салат зі шпротами

Інгредієнти:

шпроти без олії — 100 г;

картопля — 2 шт. (250 г);

морква — 2 шт. (близько 150 г);

яйця — 2 шт.;

твердий сир – 100 г;

кріп;

оливки та маслини — 6 шт.;

сіль, майонез — до свого смаку;

часник – за бажанням.

Спосіб приготування:

Картоплю та моркву помити, відварити у підсоленій воді, остудити та почистити. Картоплю необхідно натерти на великій тертці, моркву — на дрібній. Яйця відварити, почистити та подрібнити на тертці чи вилкою. Сир потрібно натерти на дрібній тертці, кріп дрібно нарізати. Зі шпротів необхідно злити все масло і розім’яти вилкою до однорідності. На дно тарілки необхідно викласти рівним шаром шпроти та ущільнити їх ложкою. Наступним шаром викласти картоплю, ущільнити, змастити майонезом, можна додати часник. Далі викласти моркву, яйця і змастити майонезом, щоб шари просочилися. Зверху яєць необхідно викласти кріп, присипати тертим сиром та прикрасити салат шпротами, оливками чи маслинами та гілочкою кропу. Готовий салат можна подавати відразу чи дати настоятися у холодильнику кілька годин.

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