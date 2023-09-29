Гарніру до них не знадобиться: за цими ситними котлетками вишикується черга
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Старовинний рецепт української страви
Гречана каша – дуже корисний продукт. Її можна подавати як гарнір, а можна використовувати як інгредієнт в інших стравах.
Сьогодні разом зі Shuba згадаємо про старовинний український рецепт гречаників — смачну страву української кухні. Ці смачні та ситні гречано-м’ясні котлетки обов’язково вам сподобаються.
Як приготувати гречаники
Інгредієнти на 12 порцій:
- м’ясний фарш — 500 г;
- гречана крупа — 500 г готової крупи;
- цибуля — 2 шт.;
- яйця курячі — 2 шт.;
- панірувальні сухарі — 100 г;
- олія соняшникова — 60 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Підготуйте та зберіть інгредієнти. Деко застелите пергаментним папером, духовку розігрійте до 180 градусів.
- Гречку відваріть заздалегідь. Фарш зробіть самостійно у м’ясорубці або купіть готовий.
- Нагрійте на сковороді олію. Цибулю почистьте, дрібно наріжте та обсмажте до напівпрозорості.
- Фарш, гречку та підсмажену цибулю змішайте у великій мисці. Туди ж додайте яйця та спеції, все ретельно перемішайте – у вас має вийти маса як звичайний фарш для котлет.
- З отриманої маси сформуйте гречаники — вони повинні бути схожими на котлети та однакового розміру.
- Соняшникову олію нагрійте у сковороді.
- Гречаники обваляйте в сковороді, обсмажте їх на помірному вогні до рум’яної скоринки – на це має піти 2-3 хвилини. Готові гречаники викладіть на підготовлене деко і відправте в духовку на 15 хвилин.
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