Гарніру до них не знадобиться: за цими ситними котлетками вишикується черга

Старовинний рецепт української страви

Гречана каша – дуже корисний продукт. Її можна подавати як гарнір, а можна використовувати як інгредієнт в інших стравах.

Сьогодні разом зі Shuba згадаємо про старовинний український рецепт гречаників — смачну страву української кухні. Ці смачні та ситні гречано-м’ясні котлетки обов’язково вам сподобаються.

Як приготувати гречаники

Інгредієнти на 12 порцій:

м’ясний фарш — 500 г;

гречана крупа — 500 г готової крупи;

цибуля — 2 шт.;

яйця курячі — 2 шт.;

панірувальні сухарі — 100 г;

олія соняшникова — 60 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Підготуйте та зберіть інгредієнти. Деко застелите пергаментним папером, духовку розігрійте до 180 градусів. Гречку відваріть заздалегідь. Фарш зробіть самостійно у м’ясорубці або купіть готовий. Нагрійте на сковороді олію. Цибулю почистьте, дрібно наріжте та обсмажте до напівпрозорості. Фарш, гречку та підсмажену цибулю змішайте у великій мисці. Туди ж додайте яйця та спеції, все ретельно перемішайте – у вас має вийти маса як звичайний фарш для котлет. З отриманої маси сформуйте гречаники — вони повинні бути схожими на котлети та однакового розміру. Соняшникову олію нагрійте у сковороді. Гречаники обваляйте в сковороді, обсмажте їх на помірному вогні до рум’яної скоринки – на це має піти 2-3 хвилини. Готові гречаники викладіть на підготовлене деко і відправте в духовку на 15 хвилин.

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