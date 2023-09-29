Приготуйте, поки є баклажани: бюджетна м’ясна закуска

Страва виходить дуже смачною, з насиченим смаком

Ми розповідали, як приготувати смачний салат з баклажанів. Тепер ділимось рецептом основної страви. Такі фрикадельки, запечені в соусі, не залишать нікого байдужим.

Баклажани чудово доповнюють м’ясо, а апетитна заливка дозволяє йому залишитись соковитим. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

500 г курячого фаршу

200 г вареного (клейкого) рису

1 середній баклажан

1 середня цибулина

1 неповна чайна ложка солі

олія

0,5 чайної ложки сушеного часнику

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

пів пучечка кропу

Для соусу:

200 г сметани

4—5 невеликих помідорів

1—2 столові ложки томатної пасти

0,5 чайної ложки солі

дрібка цукру

дрібка чорного меленого перцю

100 мл води

Спосіб приготування:

Цибулину та баклажан нарізаємо невеликими кубиками. У розігрітій олії обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Додаємо шматочки баклажана, смажимо до готовності. Коли овочева маса охолола, додаємо її до фаршу. Туди ж кладемо рис, посічений кріп, сіль, перець, сушений часник. Перемішуємо до однорідного. Вологими руками формуємо кульки, викладаємо їх у глибоку форму для запікання. Для соусу помідори подрібнюємо блендером, виливаємо в миску. Додаємо томатну пасту, сметану, цукор, воду. Солимо, перчимо і перемішуємо. Заливаємо фрикадельки соусом, накриваємо фольгою. Ставимо все в розігріту до 190 градусів духовку на 30 хв. Коли цей час сплине, фольгу знімаємо, запікаємо ще 10—15 хв.

При бажанні можна ще засипати все тертим сиром. Фрикадельки виходять дуже смачні. Також ми ділились рецептом квашеної капусти по-грузинськи.