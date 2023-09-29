Без майонезу і мороки: такий салат можна навіть на святковий стіл
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Страва для фанатів оселедця
Ми розповідали, як приготувати німецький салат з оселедцем. Тепер ділимось рецептом простої, але дуже смачної та поживної закуски без майонезу.
Страва максимально проста як за складом, так і процесом приготування. Продукти знадобляться найдоступніші. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- Філе слабосолоного оселедця – 3 шт.
- Відварена картопля – 4 шт.
- Солоні огірки – 2 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Кріп – пучок
Для маринаду цибулі:
- Яблучний оцет – 1 ст. л.
- Вода 1 ст. л.
- Цукор – 1/2 ч. л.
Для заправки:
- Соняшникова олія – 3 ст. л.
- Лимонний сік – 1 ст. л.
- Гірчиця столова – 1 ч. л.
- Чорний мелений перець – дрібка
Спосіб приготування:
- Відварюємо картоплю. Коли охолоне, нарізаємо кубиком. Відправляємо в салатник.
- Солоні огірочки та слабосолений оселедець нарізаємо дрібним кубиком. Теж додаємо.
- Дрібно кришимо пучок кропу. Маринуємо цибулю. Для заправки змішуємо олію, лимонний сік, столову гірчицю і чорний мелений перець.
Добре перемішуємо і подаємо до столу. За бажанням можна додати свіжої зеленої цибулі, вона буде дуже доречною. Також ми розповідали, як смачно приготувати скумбрію.