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Без майонезу і мороки: такий салат можна навіть на святковий стіл

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Така закуска виходить і смачною, і поживною Новина оновлена 29 вересня 2023, 13:11
Така закуска виходить і смачною, і поживною. Фото Скарбничка рецептів

Страва для фанатів оселедця

Ми розповідали, як приготувати німецький салат з оселедцем. Тепер ділимось рецептом простої, але дуже смачної та поживної закуски без майонезу.

Страва максимально проста як за складом, так і процесом приготування. Продукти знадобляться найдоступніші. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

  • Філе слабосолоного оселедця – 3 шт.
  • Відварена картопля – 4 шт.
  • Солоні огірки – 2 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Кріп – пучок

Для маринаду цибулі:

  • Яблучний оцет – 1 ст. л.
  • Вода 1 ст. л.
  • Цукор – 1/2 ч. л.

Для заправки:

  • Соняшникова олія – 3 ст. л.
  • Лимонний сік – 1 ст. л.
  • Гірчиця столова – 1 ч. л.
  • Чорний мелений перець – дрібка

Спосіб приготування:

  1. Відварюємо картоплю. Коли охолоне, нарізаємо кубиком. Відправляємо в салатник.
  2. Солоні огірочки та слабосолений оселедець нарізаємо дрібним кубиком. Теж додаємо.
  3. Дрібно кришимо пучок кропу. Маринуємо цибулю. Для заправки змішуємо олію, лимонний сік, столову гірчицю і чорний мелений перець.

Добре перемішуємо і подаємо до столу. За бажанням можна додати свіжої зеленої цибулі, вона буде дуже доречною. Також ми розповідали, як смачно приготувати скумбрію.

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#Рецепт #Салат #Оселедець