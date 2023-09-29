Без майонезу і мороки: такий салат можна навіть на святковий стіл

Страва для фанатів оселедця

Ми розповідали, як приготувати німецький салат з оселедцем. Тепер ділимось рецептом простої, але дуже смачної та поживної закуски без майонезу.

Страва максимально проста як за складом, так і процесом приготування. Продукти знадобляться найдоступніші. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

Філе слабосолоного оселедця – 3 шт.

Відварена картопля – 4 шт.

Солоні огірки – 2 шт.

Цибуля – 1 шт.

Кріп – пучок

Для маринаду цибулі:

Яблучний оцет – 1 ст. л.

Вода 1 ст. л.

Цукор – 1/2 ч. л.

Для заправки:

Соняшникова олія – 3 ст. л.

Лимонний сік – 1 ст. л.

Гірчиця столова – 1 ч. л.

Чорний мелений перець – дрібка

Спосіб приготування:

Відварюємо картоплю. Коли охолоне, нарізаємо кубиком. Відправляємо в салатник. Солоні огірочки та слабосолений оселедець нарізаємо дрібним кубиком. Теж додаємо. Дрібно кришимо пучок кропу. Маринуємо цибулю. Для заправки змішуємо олію, лимонний сік, столову гірчицю і чорний мелений перець.

Добре перемішуємо і подаємо до столу. За бажанням можна додати свіжої зеленої цибулі, вона буде дуже доречною. Також ми розповідали, як смачно приготувати скумбрію.