Найпростіший шоколадний торт з трьох яєць: бюджетно і шалено смачно
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Чудовий десерт до свята і на щодень
Ми розповідали, як приготувати дуже смачний заварний крем. Тепер ділимось рецептом простого шоколадного торта.
З цим лінивим тортом зовсім не треба довго поратися. Все перемішуємо — і в духовку. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- борошно – 150 г (1 склянка)
- мак – 120 г (1 склянка)
- кокосова стружка – 100 г (1 склянка)
- цукор – 200 г (1 склянка)
- вершкове масло – 150 г
- яйця – 3 шт
- ванілін – 1 пачка
- розпушувач – 1 ч.л.
- цедра лимона – 1 ч.л.
- сметана – 200г
- сіль – 1/4ч.л.
Для шоколадної заливки:
- вершки 20% – 33% – 100 мл
- шоколад темний – 150 г
- масло вершкове – 150г
Спосіб приготування:
- У миску розбиваємо 3 яйця, додаємо цукор, дрібку солі і збиваємо міксером. До маси додаємо сметану, і вершкове масло, що було розтоплене, але встигло охолонути.
- Перемішуємо, додаємо мак, кокосову стружку, просіюємо борошно з розпушувачем і кладемо цедру лимона.
- Викладаємо тісто на деко, змащене олією. Лопаткою розрівнюємо. Ставимо в заздалегідь розігріту духовку та випікаємо при 180 градусах 30 хвилин.
- За 10 хвилин до готовності беремось за готування шоколадної заливки. У сотейник наливаємо вершки і додаємо вершкове масло.
- Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Тоді додаємо темний шоколад, вогонь вимикаємо. Розмішуємо до розчинення шоколаду.
- Гарячий торт виймаємо. Одразу зверху заливаємо гарячою шоколадною заливкою. Так залишаємо до повного остигання.
Виймаємо торт із форми, коли охолоне. Також ми ділились лайфхаком, який допоможе просіювати борошно.