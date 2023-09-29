Найпростіший шоколадний торт з трьох яєць: бюджетно і шалено смачно

Чудовий десерт до свята і на щодень

Ми розповідали, як приготувати дуже смачний заварний крем. Тепер ділимось рецептом простого шоколадного торта.

З цим лінивим тортом зовсім не треба довго поратися. Все перемішуємо — і в духовку. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

борошно – 150 г (1 склянка)

мак – 120 г (1 склянка)

кокосова стружка – 100 г (1 склянка)

цукор – 200 г (1 склянка)

вершкове масло – 150 г

яйця – 3 шт

ванілін – 1 пачка

розпушувач – 1 ч.л.

цедра лимона – 1 ч.л.

сметана – 200г

сіль – 1/4ч.л.

Для шоколадної заливки:

вершки 20% – 33% – 100 мл

шоколад темний – 150 г

масло вершкове – 150г

Спосіб приготування:

У миску розбиваємо 3 яйця, додаємо цукор, дрібку солі і збиваємо міксером. До маси додаємо сметану, і вершкове масло, що було розтоплене, але встигло охолонути. Перемішуємо, додаємо мак, кокосову стружку, просіюємо борошно з розпушувачем і кладемо цедру лимона. Викладаємо тісто на деко, змащене олією. Лопаткою розрівнюємо. Ставимо в заздалегідь розігріту духовку та випікаємо при 180 градусах 30 хвилин. За 10 хвилин до готовності беремось за готування шоколадної заливки. У сотейник наливаємо вершки і додаємо вершкове масло. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Тоді додаємо темний шоколад, вогонь вимикаємо. Розмішуємо до розчинення шоколаду. Гарячий торт виймаємо. Одразу зверху заливаємо гарячою шоколадною заливкою. Так залишаємо до повного остигання.

Виймаємо торт із форми, коли охолоне. Також ми ділились лайфхаком, який допоможе просіювати борошно.