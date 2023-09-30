І до святкового столу, і на щодень: рецепт фантастичного пирога з капустою

Цю страву традиційно готували на Покров Пресвятої Богородиці

У неділю, 1 жовтня, в Україні відзначається Покрова Пресвятої Богородиці. В основу цього свята лягли перекази про бачення Пресвятої Діви Богородиці в одному із храмів Константинополя. За описами, Свята Марія з’явилася до церкви у супроводі ангелів та інших святих, розпростерла над вірянами мантію зі своєї голови та молилася разом з ними про мир.

На святковому столі цього дня стояло багато здобних солодких та солоних страв. Головним завжди був традиційний пиріг, який найчастіше готувався з тушкованою капустою. Разом із "УНІАН" поділимося його рецептом.

Як приготувати пиріг з капустою на дріжджах

складові

Для опари:

молоко — 300 мл.;

цукор — 4 ст. л.;

борошно пшеничне — 6 ст.л.;

дріжджі сухі — 11 г.

Для тіста:

яйце куряче — 2 шт.;

сіль — 1 ч.л.;

олія соняшникова — 130 мл.;

борошно пшеничне — 450 г.

Для начинки:

капуста — 1/2 качана.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква – 1 шт.

Спосіб приготування:

Цибулю та моркву очистьте, помийте. Цибулю обсмажте до золотистого кольору, додайте натерту моркву та обсмажуйте ще 2 хвилини. Капусту нашаткуйте, посоліть, поперчіть, додайте до цибулі та моркви, тушкуйте до готовності. Дріжджі розведіть в теплому молоці, додайте туди всі інгредієнти для опари. Замісіть тісто і залишити на півгодини. Через 30 хвилин додайте збиті з сіллю яйця, олію і замісіть тісто, поступово підсипаючи борошно. Тісто, що вийшло, розділіть на дві частини, залиште їх "відпочити" на півгодини. Через 30 хвилин кожну частину розкотіть. На одну частину викладіть начинку, накрийте другим пластом і защепіть краї. Змастіть молоком пиріг і відправте запікати в духовку на 30 хвилин при температурі 200°C.

А щоб пиріг довго не черствів, додайте в тісто один інгредієнт. Хитрість від "Телеграфа" збереже свіжу випічку на довгий час.