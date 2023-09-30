І до святкового столу, і на щодень: рецепт фантастичного пирога з капустою
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Цю страву традиційно готували на Покров Пресвятої Богородиці
У неділю, 1 жовтня, в Україні відзначається Покрова Пресвятої Богородиці. В основу цього свята лягли перекази про бачення Пресвятої Діви Богородиці в одному із храмів Константинополя. За описами, Свята Марія з’явилася до церкви у супроводі ангелів та інших святих, розпростерла над вірянами мантію зі своєї голови та молилася разом з ними про мир.
На святковому столі цього дня стояло багато здобних солодких та солоних страв. Головним завжди був традиційний пиріг, який найчастіше готувався з тушкованою капустою. Разом із "УНІАН" поділимося його рецептом.
Як приготувати пиріг з капустою на дріжджах
складові
Для опари:
- молоко — 300 мл.;
- цукор — 4 ст. л.;
- борошно пшеничне — 6 ст.л.;
- дріжджі сухі — 11 г.
Для тіста:
- яйце куряче — 2 шт.;
- сіль — 1 ч.л.;
- олія соняшникова — 130 мл.;
- борошно пшеничне — 450 г.
Для начинки:
- капуста — 1/2 качана.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- морква – 1 шт.
Спосіб приготування:
- Цибулю та моркву очистьте, помийте. Цибулю обсмажте до золотистого кольору, додайте натерту моркву та обсмажуйте ще 2 хвилини.
- Капусту нашаткуйте, посоліть, поперчіть, додайте до цибулі та моркви, тушкуйте до готовності.
- Дріжджі розведіть в теплому молоці, додайте туди всі інгредієнти для опари. Замісіть тісто і залишити на півгодини. Через 30 хвилин додайте збиті з сіллю яйця, олію і замісіть тісто, поступово підсипаючи борошно.
- Тісто, що вийшло, розділіть на дві частини, залиште їх "відпочити" на півгодини. Через 30 хвилин кожну частину розкотіть. На одну частину викладіть начинку, накрийте другим пластом і защепіть краї.
- Змастіть молоком пиріг і відправте запікати в духовку на 30 хвилин при температурі 200°C.
А щоб пиріг довго не черствів, додайте в тісто один інгредієнт. Хитрість від "Телеграфа" збереже свіжу випічку на довгий час.