Найкращі оладки вийдуть за цим рецептом: ви снідатимете тільки так

У вас будуть виходити найпишніші оладки

Яка б погода не була за вікном, з яким би настроєм ви не піднімалися, повітряні та ніжні на смак оладки – це завжди гарна ідея для початку дня. Вони ідеальні у поєднанні з будь-яким напоєм – кавою, чаєм, какао та гарячим шоколадом.

Рецептів приготування оладок безліч. Однак не завжди вони виходять пишними, або опадають відразу після попадання на тарілку. Тому разом з "РБК-Україна" поділимося перевіреним рецептом ніжних та повітряних оладок, які завжди виходитимуть.

Як приготувати пишні оладки

Інгредієнти:

борошно — 250 г;

яйце — 1 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — 1/3 ч. л.;

кефір — 250 мл

розпушувач — 1 ч. л.;

сода — ½ ч. л.;

рослинна олія — 5 ст. л.

Спосіб приготування:

У великій мисці збийте яйце із сіллю. Поступово додайте цукор, теплий кефір і все добре вимішуйте до однорідності та повного розчинення цукру. В масу додайте борошно, вимісіть до однорідного стану. Туди ж відправте розпушувач та соду, ретельно все перемішайте. Готове тісто накрийте кришкою чи плівкою, залиште на 10 хвилин. Розігрійте сковороду з олією, викладайте ложкою оладки, дотримуючись чіткої пропорції: 1 ложка — 1 оладка. Оладки обсмажуйте на середньому вогні до появи дрібних бульбашок, переверніть та обсмажте до золотистого кольору. Готову страву викладіть на паперову серветку, щоб увібрався зайвий жир.

Подавайте оладки зі згущеним молоком або кавовим кремом за рецептом "Телеграфа". Смачного!