Незвичайний інгредієнт і грама м’яса: для всіх буде сюрпризом, з чого ці котлети

Дуже незвичайний рецепт биточків

Смачні та соковиті котлети ми любимо з дитинства. Рецептів їхня неймовірна кількість і у кожного кулінара є свій коханий.

Чи пробували ви приготувати котлети без м’яса? Якщо ні, спробуйте. Cookery пропонує здивувати близьких та замінити фарш яйцями. Такі яєчні котлетки будуть ідеальним сніданком, чудовим доповненням до обіду або ситною вечерею.

Як приготувати яєчні котлети

Інгредієнти:

яйце – 6 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 пучок;

свіжий кріп, цибуля – 1 пучок;

крупа манна – 2 ст. л.;

борошно пшеничне – 1 ст. л.;

сухарі панірувальні — 100 г;

сметана – 1 ст. л.;

оцет столовий 9% — 1 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений – на свій смак;

рослинна олія – для смаження.

Спосіб приготування:

Яйця кладемо в глибоку каструлю, заливаємо водою, додаємо оцет і сіль, доводимо до кипіння і варимо 10-12 хвилин, охолоджуємо. Зелену цибулю та кріп миємо, дрібно нарізаємо і викладаємо у глибоку миску. В іншу тарілку насипаємо панірувальні сухарі. Яйця чистимо, натираємо на дрібній або середній тертці, змішуємо із зеленню. Туди ж додаємо сметану, просіяне пшеничне борошно, манну крупу, сіль і перець до свого смаку. Все перемішуємо до однорідності. Столовою ложкою набираємо фарш, мокрими руками формуємо котлету, обвалюємо її в панірувальних сухарях і викладаємо на розігріту сковороду з рослинною олією. Котлети обсмажуємо до золотистої скоринки з обох боків.

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