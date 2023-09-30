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Ні мороки, ні дорогих продуктів: ви приготуєте цей салат за п’ять хвилин із трьох інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Вишукана страва без особливих клопотів
Вишукана страва без особливих клопотів. Фото babusyni-retsepty

Заощадить вам час та гроші

Різноманітні салати є чи не на кожному столі практично щодня. Їх рецептів неймовірна кількість: овочеві чи фруктові, м’ясні чи рибні. Для приготування цієї страви ви можете порізати та перемішати всі інгредієнти, а можете викласти всі продукти шарами – все залежить від вашого бажання.

"Бабусині рецепти" розповідають, як приготувати найпростіший салат із ковбаси, сиру та помідорів. Вам просто потрібно все нарізати, додати часник, посолити, заправити майонезом і перемішати. Страва буде дуже доречною, якщо ви зголодніли або чекаєте на несподіваних гостей. Пару хвилин часу і бюджетні інгредієнти – і неймовірний салат на столі.

Як приготувати салат

Інгредієнти:

  • помідори – 2 шт.;
  • ковбаса копчена – 200 г;
  • сир – 50 г;
  • часник – 2 зубчики;
  • майонез – 1 ст.
  • сіль — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Помідори миємо, видаляємо плодоніжку, нарізаємо кубиками середнього чи маленького розміру.
  2. Ковбасу нарізаємо невеликими кубиками та додаємо в помідори.
  3. Часник пропускаємо через прес, додаємо в ковбасу та помідори. Все солимо і перчимо на смак, заправляємо майонезом і ретельно перемішуємо.
  4. Сир натираємо на дрібних зубчиках тертки. Додаємо продукт у салат або прикрашаємо разом із нарізаною зеленою цибулею. Страва готова, смачна.

Рекомендуємо приготувати фантастичний салат з куркою та грибами за рецептом "Телеграфа". Його полюбіть і ви, і ваша сім’я.

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#Рецепт #Салат #Готуємо вдома