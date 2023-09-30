Будь-яка випічка з яблуками буде ідеальною: ця начинка ніколи не витече
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Найкраща випічка вийде з цією начинкою
Коли за вікнами осінь немає нічого кращого, ніж приготування домашньої випічки – це ідеальне заняття для цього сезону. Аромат домашніх смакот наповнить житло особливим теплом. Вам залишається тільки заварити чай і насолоджуватися разом із близькими та друзями смаком.
Випічка з яблуками – чи не найпопулярніша восени, адже саме цей фрукт – король сезону. І якщо ви вже перепробували всі рецепти шарлотки, варто спробувати пиріжки або пироги з яблуками. А рецепт найсмачнішої яблучної начинки вам підкаже Рixelinform.
Як приготувати яблучну начинку для пирогів.
Інгредієнти на кілограм тесту:
- 800 г яблук;
- 30 г вершкового масла;
- 1/2 чайної ложки кориці;
- 80 г цукру;
- 0,5 чайної ложки кукурудзяного крохмалю.
Спосіб приготування:
- Яблука слід вимити, очистити від шкірки та нарізати кубиками.
- Яблучні шматочки потрібно викласти в сковороду з вершковим маслом, додати невелику кількість цукру та смажити протягом 7 хвилин, постійно помішуючи.
- До яблук слід додати крохмаль, корицю і частину цукру, що залишилася. Масу, що вийшла, слід смажити на слабкому вогні протягом 2 хвилин, постійно помішуючи.
- Через вказаний час можна знімати начинку з вогню та переходити до подальшого приготування випічки.
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