Будь-яка випічка з яблуками буде ідеальною: ця начинка ніколи не витече

Найкраща випічка вийде з цією начинкою

Коли за вікнами осінь немає нічого кращого, ніж приготування домашньої випічки – це ідеальне заняття для цього сезону. Аромат домашніх смакот наповнить житло особливим теплом. Вам залишається тільки заварити чай і насолоджуватися разом із близькими та друзями смаком.

Випічка з яблуками – чи не найпопулярніша восени, адже саме цей фрукт – король сезону. І якщо ви вже перепробували всі рецепти шарлотки, варто спробувати пиріжки або пироги з яблуками. А рецепт найсмачнішої яблучної начинки вам підкаже Рixelinform.

Як приготувати яблучну начинку для пирогів.

Інгредієнти на кілограм тесту:

800 г яблук;

30 г вершкового масла;

1/2 чайної ложки кориці;

80 г цукру;

0,5 чайної ложки кукурудзяного крохмалю.

Спосіб приготування:

Яблука слід вимити, очистити від шкірки та нарізати кубиками. Яблучні шматочки потрібно викласти в сковороду з вершковим маслом, додати невелику кількість цукру та смажити протягом 7 хвилин, постійно помішуючи. До яблук слід додати крохмаль, корицю і частину цукру, що залишилася. Масу, що вийшла, слід смажити на слабкому вогні протягом 2 хвилин, постійно помішуючи. Через вказаний час можна знімати начинку з вогню та переходити до подальшого приготування випічки.

Рекомендуємо приготувати пиріг з яблуками за рецептом "Телеграфа ". Готуйте та їжте із задоволенням! Смачного!