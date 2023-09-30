Жодної "Нутелли" та покупного згущеного молока: цей шоколадний крем ви приготуєте за пару помахів руки
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Найкраще, що може бути до оладок та млинців
Що може бути вранці смачніше за улюблені млинці чи пишні оладки ? Тільки млинці та оладки зі смачним шоколадним соусом.
Якщо ви думаєте, що приготувати такий топінг складно, то "Це Смак" запевнить вас в іншому. Усього 20 хвилин – і апетитний медово-шоколадний соус на столі. З цим рецептом ви точно забудете про дорогу "Нутеллу" або магазинне згущене молоко.
Як приготувати гарячий шоколадний соус для млинців
Інгредієнти на 4 порції:
- чорний шоколад – 110 г
- вершки – 150 мл;
- цукор – 0,5 ст.;
- мед – 3 ст. л.;
- вершкове масло – 2 ст. л.;
- сіль — 1 щіпка;
- ванільний екстракт — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Плитку шоколаду дрібно розкришіть або наріжте.
- Половину подрібненої стружки засипте в каструльку, додайте мед, цукор, вершки, масло, посоліть і поставте на вогонь. Постійно помішуючи вінчиком, дочекайтеся утворення бульбашок по краях.
- Вогонь зменште. Інтенсивно помішуючи, готуйте суміш ще 7-10 хвилин. За вказаний термін зніміть каструлю з плити.
- В отриману масу додайте ваніль і шоколад, що залишився. Усі ретельно перемішайте до однорідного стану. Остудіть і продовжуйте помішувати ще 5 хвилин, поки соус не загусне.
До улюблених оладок можна приготувати також кавовий крем за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь!