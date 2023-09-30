Жодної "Нутелли" та покупного згущеного молока: цей шоколадний крем ви приготуєте за пару помахів руки

Найкраще, що може бути до оладок та млинців

Що може бути вранці смачніше за улюблені млинці чи пишні оладки ? Тільки млинці та оладки зі смачним шоколадним соусом.

Якщо ви думаєте, що приготувати такий топінг складно, то "Це Смак" запевнить вас в іншому. Усього 20 хвилин – і апетитний медово-шоколадний соус на столі. З цим рецептом ви точно забудете про дорогу "Нутеллу" або магазинне згущене молоко.

Як приготувати гарячий шоколадний соус для млинців

Інгредієнти на 4 порції:

чорний шоколад – 110 г

вершки – 150 мл;

цукор – 0,5 ст.;

мед – 3 ст. л.;

вершкове масло – 2 ст. л.;

сіль — 1 щіпка;

ванільний екстракт — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Плитку шоколаду дрібно розкришіть або наріжте. Половину подрібненої стружки засипте в каструльку, додайте мед, цукор, вершки, масло, посоліть і поставте на вогонь. Постійно помішуючи вінчиком, дочекайтеся утворення бульбашок по краях. Вогонь зменште. Інтенсивно помішуючи, готуйте суміш ще 7-10 хвилин. За вказаний термін зніміть каструлю з плити. В отриману масу додайте ваніль і шоколад, що залишився. Усі ретельно перемішайте до однорідного стану. Остудіть і продовжуйте помішувати ще 5 хвилин, поки соус не загусне.

До улюблених оладок можна приготувати також кавовий крем за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь!