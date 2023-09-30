"Баунті" вдома: три інгредієнти — та цукерки на столі

Солодощі готуються за лічені хвилини

Цукерки – це солодощі, які не обов’язково купувати у магазині. Ви можете приготувати їх і вдома, зробивши улюблену смакоту більш корисною.

Це стосується навіть "Баунті". Хто б міг подумати, що за рецептом "УНІАН" їх можна приготувати вдома лише з трьох інгредієнтів. Ще одна причина приготувати домашні шоколадні цукерки – впевненість у складі. Ви точно знатимете, що десерт приготований із найкращих інгредієнтів.

Як приготувати вдома цукерки "Баунті"

Інгредієнти:

кокосова стружка — 300 г;

згущене молоко — 220 г;

молочний шоколад — 200 г.

Спосіб приготування:

Кокосову стружку повільно додавайте в згущене молоко і змішуйте. У вас має вийти густа маса, яка не розтікається. З отриманої маси сформуйте цукерки та викладіть їх на пергамент. Накрийте їх згори плівкою і відправте в морозилку на 20-30 хвилин. У цей час розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі шоколад. У застиглі цукерки застроміть вилку і занурте солодощі в розтоплений шоколад. Відправте їх у холодильник на кілька годин для застигання.

Раніше ми розповідали, як приготувати смачну "Корівку" вдома. Вона вийде не гірше, ніж магазинна.