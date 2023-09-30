"Баунті" вдома: три інгредієнти — та цукерки на столі
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Солодощі готуються за лічені хвилини
Цукерки – це солодощі, які не обов’язково купувати у магазині. Ви можете приготувати їх і вдома, зробивши улюблену смакоту більш корисною.
Це стосується навіть "Баунті". Хто б міг подумати, що за рецептом "УНІАН" їх можна приготувати вдома лише з трьох інгредієнтів. Ще одна причина приготувати домашні шоколадні цукерки – впевненість у складі. Ви точно знатимете, що десерт приготований із найкращих інгредієнтів.
Як приготувати вдома цукерки "Баунті"
Інгредієнти:
- кокосова стружка — 300 г;
- згущене молоко — 220 г;
- молочний шоколад — 200 г.
Спосіб приготування:
- Кокосову стружку повільно додавайте в згущене молоко і змішуйте. У вас має вийти густа маса, яка не розтікається.
- З отриманої маси сформуйте цукерки та викладіть їх на пергамент. Накрийте їх згори плівкою і відправте в морозилку на 20-30 хвилин.
- У цей час розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі шоколад.
- У застиглі цукерки застроміть вилку і занурте солодощі в розтоплений шоколад. Відправте їх у холодильник на кілька годин для застигання.
Раніше ми розповідали, як приготувати смачну "Корівку" вдома. Вона вийде не гірше, ніж магазинна.