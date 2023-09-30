Наступного дня буде тільки смачніше: найпростіший рецепт солянки
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Для її приготування ви не будете довго стояти на кухні
Солянка — одна зі страв, яка не дасть замерзнути восени. І якщо ви вже освоїли класичний рецепт страви, саме час для експериментів.
Насичена солянка овочева за рецептом Shuba ідеально підійде для любителів солінь, а готується вона набагато простіше. Тільки не з’їдайте всю страву повністю — наступного дня солянка стане тільки смачнішою!
Як приготувати солянку з ковбасою, солоними огірками та оливками
Інгредієнти на 6 порцій:
- картопля — 450 г;
- вода — 2 л;
- цибуля жовта ріпчаста — 120 г;
- морква — 100 г;
- огірки солоні — 70 г;
- сирокопчена ковбаса — 450 г;
- лавровий лист — 2 шт.;
- перець чорний, горошок – 3 шт.;
- олія соняшникова рафінована — 1 ст. л.;
- сметана 20% — 175 г;
- паста томатна — 3 ст. л.;
- оливки зелені — 30 г;
- лимон, сік — 20 мл;
- сіль, зелень — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Картоплю почистьте, наріжте невеликими кубиками, відправте варитися в підсолену воду.
- Цибулю очистьте, наріжте кубиками, відправте смажитися на сковороді з олією. Туди ж додайте натерту на великій тертці почищену моркву, смажте до підрум’янювання. Потім додайте ковбасу, нарізані огірки, сметану та томатну пасту. Перемішайте та протушкуйте разом.
- Коли картопля майже звариться, додайте засмажку, лавровий лист, перець. За бажанням можете відправити в каструлю дрібно нарізані петрушку, кріп і зелену цибулю і проварити ще 15 хвилин.
- Наприкінці приготування додайте нарізані половинками зелені оливки без кісточок.
Солянка готова. Подавайте її з пишними погачами на кефірі за рецептом "Телеграфа". Смачного!