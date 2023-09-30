Наступного дня буде тільки смачніше: найпростіший рецепт солянки

Для її приготування ви не будете довго стояти на кухні

Солянка — одна зі страв, яка не дасть замерзнути восени. І якщо ви вже освоїли класичний рецепт страви, саме час для експериментів.

Насичена солянка овочева за рецептом Shuba ідеально підійде для любителів солінь, а готується вона набагато простіше. Тільки не з’їдайте всю страву повністю — наступного дня солянка стане тільки смачнішою!

Як приготувати солянку з ковбасою, солоними огірками та оливками

Інгредієнти на 6 порцій:

картопля — 450 г;

вода — 2 л;

цибуля жовта ріпчаста — 120 г;

морква — 100 г;

огірки солоні — 70 г;

сирокопчена ковбаса — 450 г;

лавровий лист — 2 шт.;

перець чорний, горошок – 3 шт.;

олія соняшникова рафінована — 1 ст. л.;

сметана 20% — 175 г;

паста томатна — 3 ст. л.;

оливки зелені — 30 г;

лимон, сік — 20 мл;

сіль, зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю почистьте, наріжте невеликими кубиками, відправте варитися в підсолену воду. Цибулю очистьте, наріжте кубиками, відправте смажитися на сковороді з олією. Туди ж додайте натерту на великій тертці почищену моркву, смажте до підрум’янювання. Потім додайте ковбасу, нарізані огірки, сметану та томатну пасту. Перемішайте та протушкуйте разом. Коли картопля майже звариться, додайте засмажку, лавровий лист, перець. За бажанням можете відправити в каструлю дрібно нарізані петрушку, кріп і зелену цибулю і проварити ще 15 хвилин. Наприкінці приготування додайте нарізані половинками зелені оливки без кісточок.

Солянка готова. Подавайте її з пишними погачами на кефірі за рецептом "Телеграфа". Смачного!