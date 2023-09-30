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Близькі здивуються, але з’їдять за секунди: фантастичний рецепт макаронів з секретом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Один інгредієнт змінить весь смак звичної страви
Один інгредієнт змінить весь смак звичної страви. Фото shuba.life

Хто б міг подумати, що так можна готувати

Гарбуз – корисний продукт. З нього можна приготувати смачне варення або фантастичний пиріг.

А ще гарбуз чудово доповнить макарони з беконом. Таку чарівну страву за рецептом Shuba ви готуватимете знову і знову.

Як приготувати макарони з гарбузом і беконом

Інгредієнти на 4 порції:

  • макарони — 400 г;
  • гарбуз — 400 г;
  • бекон — 200 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • масло вершкове 73% — 40 г;
  • твердий сир — 60 г;
  • сметана 15% — 100 г;
  • сіль, перець чорний мелений, суміш спецій універсальна — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Підготуйте усі інгредієнти. Гарбуз очистьте від шкірки та насіння і наріжте невеликими кубиками. Цибулю очистьте і дрібно наріжте.
  2. Розігрійте сковороду з 20 вершкового масла. Обсмажте до прозорості цибулю. Додайте кубики гарбуза і готуйте 20 хвилин помішуючи. Посоліть і поперчіть.
  3. Макарони відваріть у підсоленій воді 7-8 хвилин. Злийте воду, додайте 20 г вершкового масла.
  4. Бекон наріжте кубиками та обсмажте на сухій сковороді до зарум’янювання. Сир натріть на велику тертку.
  5. До макаронів додайте гарбуз із цибулею, приправте. Додайте сметану, сир, бекон і перемішайте. Прогрійте кілька хвилин, щоб сир розплавився і подавайте страву гарячою.

Рекомендуємо приготувати гарбузовий лате за рецептом "Телеграфа". Влаштуйте гарбузове свято живота!

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