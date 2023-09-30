Близькі здивуються, але з’їдять за секунди: фантастичний рецепт макаронів з секретом
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Хто б міг подумати, що так можна готувати
Гарбуз – корисний продукт. З нього можна приготувати смачне варення або фантастичний пиріг.
А ще гарбуз чудово доповнить макарони з беконом. Таку чарівну страву за рецептом Shuba ви готуватимете знову і знову.
Як приготувати макарони з гарбузом і беконом
Інгредієнти на 4 порції:
- макарони — 400 г;
- гарбуз — 400 г;
- бекон — 200 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- масло вершкове 73% — 40 г;
- твердий сир — 60 г;
- сметана 15% — 100 г;
- сіль, перець чорний мелений, суміш спецій універсальна — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Підготуйте усі інгредієнти. Гарбуз очистьте від шкірки та насіння і наріжте невеликими кубиками. Цибулю очистьте і дрібно наріжте.
- Розігрійте сковороду з 20 вершкового масла. Обсмажте до прозорості цибулю. Додайте кубики гарбуза і готуйте 20 хвилин помішуючи. Посоліть і поперчіть.
- Макарони відваріть у підсоленій воді 7-8 хвилин. Злийте воду, додайте 20 г вершкового масла.
- Бекон наріжте кубиками та обсмажте на сухій сковороді до зарум’янювання. Сир натріть на велику тертку.
- До макаронів додайте гарбуз із цибулею, приправте. Додайте сметану, сир, бекон і перемішайте. Прогрійте кілька хвилин, щоб сир розплавився і подавайте страву гарячою.
Рекомендуємо приготувати гарбузовий лате за рецептом "Телеграфа". Влаштуйте гарбузове свято живота!