Близькі здивуються, але з’їдять за секунди: фантастичний рецепт макаронів з секретом

Хто б міг подумати, що так можна готувати

Гарбуз – корисний продукт. З нього можна приготувати смачне варення або фантастичний пиріг.

А ще гарбуз чудово доповнить макарони з беконом. Таку чарівну страву за рецептом Shuba ви готуватимете знову і знову.

Як приготувати макарони з гарбузом і беконом

Інгредієнти на 4 порції:

макарони — 400 г;

гарбуз — 400 г;

бекон — 200 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

масло вершкове 73% — 40 г;

твердий сир — 60 г;

сметана 15% — 100 г;

сіль, перець чорний мелений, суміш спецій універсальна — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Підготуйте усі інгредієнти. Гарбуз очистьте від шкірки та насіння і наріжте невеликими кубиками. Цибулю очистьте і дрібно наріжте. Розігрійте сковороду з 20 вершкового масла. Обсмажте до прозорості цибулю. Додайте кубики гарбуза і готуйте 20 хвилин помішуючи. Посоліть і поперчіть. Макарони відваріть у підсоленій воді 7-8 хвилин. Злийте воду, додайте 20 г вершкового масла. Бекон наріжте кубиками та обсмажте на сухій сковороді до зарум’янювання. Сир натріть на велику тертку. До макаронів додайте гарбуз із цибулею, приправте. Додайте сметану, сир, бекон і перемішайте. Прогрійте кілька хвилин, щоб сир розплавився і подавайте страву гарячою.

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