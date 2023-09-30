Зметете всю скумбрію в магазині: хитрий рецепт котлет
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Незвичайно, смачно та ситно
Що може бути смачніше соковитих і ароматних котлет? Ми вже приготували неймовірну кількість биточків, і якщо ви готові до експериментів, то цей рецепт для вас.
У холодильнику сховалася баночка скумбрії в маслі, а в шафці трохи пшона? Тоді приготуйте незвичайні котлетки по рецепту Shuba. До речі, масло з консервів краще одразу злити, а спеції та кісточки – вибрати. Щоб биточки вийшли пишними та не розвалювалися, у фарш обов’язково додайте сире яйце, а для соковитості — підсмажену цибулю.
Як приготувати пшоняні котлети з консервованою скумбрією
Інгредієнти на 6 порцій:
- скумбрія в олії — 180 г;
- пшоно — 200 г;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- яйце куряче, велике — 1 шт.;
- олія соняшникова — 10 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Пшоно обдайте окропом і злегка обсушіть — так з крупи вийде гіркота. Відваріть та охолодіть пшоно.
- Відправте в кашу подрібнену цибулю та дрібно порізану рибу.
- Яєчний жовток відокремте від білка і збийте вінчиком. Жовток додайте у фарш, туди відправте спеції та все ретельно перемішайте.
- Для пишності до фаршу додайте збитий білок і знову перемішайте.
- Змоченими у воді руками сформуйте невеликі котлети, за бажанням обваляйте їх у панірувальних сухарях. Обсмажте биточки до готовності на сковороді з невеликою кількістю олії.
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