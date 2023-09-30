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Зметете всю скумбрію в магазині: хитрий рецепт котлет

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі биточки нікого не залишать байдужими
Такі биточки нікого не залишать байдужими. Фото shuba.life

Незвичайно, смачно та ситно

Що може бути смачніше соковитих і ароматних котлет? Ми вже приготували неймовірну кількість биточків, і якщо ви готові до експериментів, то цей рецепт для вас.

У холодильнику сховалася баночка скумбрії в маслі, а в шафці трохи пшона? Тоді приготуйте незвичайні котлетки по рецепту Shuba. До речі, масло з консервів краще одразу злити, а спеції та кісточки – вибрати. Щоб биточки вийшли пишними та не розвалювалися, у фарш обов’язково додайте сире яйце, а для соковитості — підсмажену цибулю.

Як приготувати пшоняні котлети з консервованою скумбрією

Інгредієнти на 6 порцій:

  • скумбрія в олії — 180 г;
  • пшоно — 200 г;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • яйце куряче, велике — 1 шт.;
  • олія соняшникова — 10 г;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Пшоно обдайте окропом і злегка обсушіть — так з крупи вийде гіркота. Відваріть та охолодіть пшоно.
  2. Відправте в кашу подрібнену цибулю та дрібно порізану рибу.
  3. Яєчний жовток відокремте від білка і збийте вінчиком. Жовток додайте у фарш, туди відправте спеції та все ретельно перемішайте.
  4. Для пишності до фаршу додайте збитий білок і знову перемішайте.
  5. Змоченими у воді руками сформуйте невеликі котлети, за бажанням обваляйте їх у панірувальних сухарях. Обсмажте биточки до готовності на сковороді з невеликою кількістю олії.

Якщо ви любите рибу, пропонуємо скуштувати шашлик зі скумбрії за рецептом "Телеграфа". Цю смакоту у вас будуть просити постійно.

Теги:
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