Готова закуска на святковий стіл: взимку залишиться лише відкрити банку

Такий салат приготувати дуже легко і просто

Ми розповідали, як смачно приготувати салат з баклажанами. Тепер ділимось рецептом чудової заготівлі на святковий стіл.

Взимку залишиться лише відкрити банку і викласти салат на миску для подачі. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

Баклажани невеликого розміру – 2 кг;

Морквина – 500 г;

Цибуля ріпчаста – 300-330 г;

Часник – 1-1.5 головки;

Рафінована соняшникова олія (без запаху) – 100 мл;

Готова суміш спецій для моркви по-корейськи.

Для маринаду:

Вода – 900 мл;

Оцет столовий 9% – 120 мл;

Цукровий пісок – 180 г;

Сіль – 3.5 ст. л.

Спосіб приготування:

Миємо баклажани, нарізаємо їх кільцями товщиною не більше 1 см. Укладаємо на деко, застелене пергаментом. Злегка присолюємо і змащуємо олією. Запікаємо в духовці при 180 С впродовж 8-10 хвилин з одного боку. Тоді дістаємо, перевертаємо, і знову ставимо в духовку на 8-10 хвилин. Нарізаємо тонкими півкільцями цибулю. Моркву натираємо на дрібній тертці. Викладаємо в глибоку миску. У сковороді розігріваємо вказану кількість олії, додаємо суміш спецій. Перемішуємо, заливаємо гарячою олією цибулю з морквою. Накривваємо кришкою, залишаємо постояти хвилин 20. Починаємо вкладати салат у стерилізовані сухі банки. Викладаємо шари: баклажани, морква цибуля. Повторюємо. Для маринаду воду розігріваємо, розчиняємо в ній цукор і сіль. Коли закипить, вливаємо оцет, перемішуємо і відразу знімаємо з плити. Гарячим маринадом заливаємо банки до верху. Трохи накриваємо кришками, стерилізуємо ще раз. Маленькі баночки стерилізуються приблизно 15-18 хвилин. Закриваємо за технологією.

Таке частування буде доречним на будь-якому столі. Також ми розповідали, як смачно закрити капусту на зиму.