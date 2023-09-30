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Готова закуска на святковий стіл: взимку залишиться лише відкрити банку

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудовий дещо пікантний салат
Чудовий дещо пікантний салат. Фото prostoway

Такий салат приготувати дуже легко і просто

Ми розповідали, як смачно приготувати салат з баклажанами. Тепер ділимось рецептом чудової заготівлі на святковий стіл.

Взимку залишиться лише відкрити банку і викласти салат на миску для подачі. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

  • Баклажани невеликого розміру – 2 кг;
  • Морквина – 500 г;
  • Цибуля ріпчаста – 300-330 г;
  • Часник – 1-1.5 головки;
  • Рафінована соняшникова олія (без запаху) – 100 мл;
  • Готова суміш спецій для моркви по-корейськи.

Для маринаду:

  • Вода – 900 мл;
  • Оцет столовий 9% – 120 мл;
  • Цукровий пісок – 180 г;
  • Сіль – 3.5 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Миємо баклажани, нарізаємо їх кільцями товщиною не більше 1 см. Укладаємо на деко, застелене пергаментом. Злегка присолюємо і змащуємо олією.
  2. Запікаємо в духовці при 180 С впродовж 8-10 хвилин з одного боку. Тоді дістаємо, перевертаємо, і знову ставимо в духовку на 8-10 хвилин.
  3. Нарізаємо тонкими півкільцями цибулю. Моркву натираємо на дрібній тертці. Викладаємо в глибоку миску.
  4. У сковороді розігріваємо вказану кількість олії, додаємо суміш спецій. Перемішуємо, заливаємо гарячою олією цибулю з морквою. Накривваємо кришкою, залишаємо постояти хвилин 20.
  5. Починаємо вкладати салат у стерилізовані сухі банки. Викладаємо шари: баклажани, морква цибуля. Повторюємо.
  6. Для маринаду воду розігріваємо, розчиняємо в ній цукор і сіль. Коли закипить, вливаємо оцет, перемішуємо і відразу знімаємо з плити.
  7. Гарячим маринадом заливаємо банки до верху. Трохи накриваємо кришками, стерилізуємо ще раз. Маленькі баночки стерилізуються приблизно 15-18 хвилин. Закриваємо за технологією.

Таке частування буде доречним на будь-якому столі. Також ми розповідали, як смачно закрити капусту на зиму.

Теги:
#Рецепт #Баклажани #Заготовки на зиму #Консервація