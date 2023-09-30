Готова закуска на святковий стіл: взимку залишиться лише відкрити банку
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Такий салат приготувати дуже легко і просто
Ми розповідали, як смачно приготувати салат з баклажанами. Тепер ділимось рецептом чудової заготівлі на святковий стіл.
Взимку залишиться лише відкрити банку і викласти салат на миску для подачі. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- Баклажани невеликого розміру – 2 кг;
- Морквина – 500 г;
- Цибуля ріпчаста – 300-330 г;
- Часник – 1-1.5 головки;
- Рафінована соняшникова олія (без запаху) – 100 мл;
- Готова суміш спецій для моркви по-корейськи.
Для маринаду:
- Вода – 900 мл;
- Оцет столовий 9% – 120 мл;
- Цукровий пісок – 180 г;
- Сіль – 3.5 ст. л.
Спосіб приготування:
- Миємо баклажани, нарізаємо їх кільцями товщиною не більше 1 см. Укладаємо на деко, застелене пергаментом. Злегка присолюємо і змащуємо олією.
- Запікаємо в духовці при 180 С впродовж 8-10 хвилин з одного боку. Тоді дістаємо, перевертаємо, і знову ставимо в духовку на 8-10 хвилин.
- Нарізаємо тонкими півкільцями цибулю. Моркву натираємо на дрібній тертці. Викладаємо в глибоку миску.
- У сковороді розігріваємо вказану кількість олії, додаємо суміш спецій. Перемішуємо, заливаємо гарячою олією цибулю з морквою. Накривваємо кришкою, залишаємо постояти хвилин 20.
- Починаємо вкладати салат у стерилізовані сухі банки. Викладаємо шари: баклажани, морква цибуля. Повторюємо.
- Для маринаду воду розігріваємо, розчиняємо в ній цукор і сіль. Коли закипить, вливаємо оцет, перемішуємо і відразу знімаємо з плити.
- Гарячим маринадом заливаємо банки до верху. Трохи накриваємо кришками, стерилізуємо ще раз. Маленькі баночки стерилізуються приблизно 15-18 хвилин. Закриваємо за технологією.
Таке частування буде доречним на будь-якому столі. Також ми розповідали, як смачно закрити капусту на зиму.