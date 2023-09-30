Найкращий рецепт: підійде будь-яка риба, навіть найдешевша
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Справді дивовижно простий спосіб приготування
Ми розповідали, як приготувати дивовижну варену скумбрію. Тепер ділимось рецептом ще однієї дуже смачної рибної страви.
Для цього рецепту добре підійде минтай, палтус, тріска. Але з шапочкою зі сметани та моркви можна приготувати будь-яку рибу — вийде дуже апетитно. Рецептом поділились на порталі "ProstoWay".
Інгредієнти:
- минтай — 600 г;
- морква — 150 г;
- сметана — 150 г;
- сіль, спеції для риби.
Спосіб приготування:
- Якщо основний інгредієнт заморожений — дбайливо розморожуємо. Якщо риба ціла — патраємо, зачищаємо, миємо та відділяємо філе. Готову до приготування рибу нарізаємо на порційні шматки.
- Моркву чистимо, миємо, натираємо. Сирою змішуємо зі сметаною. Додаємо трохи солі, перцю, спецій.
- Рибу викладаємо в форму для запікання. Посипаємо сіллю та спеціями для риби.
- Викладаємо морквяну масу на рибу та розрівнюємо по всій поверхні. Ставимо в розігріту духовку. Готуємо на 40 хвилин при 180 градусах.
Рибка виходить дуже смачна і соковита. Також ми ділились рецептом смачної намазки на бутерброди.