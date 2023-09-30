Найкращий рецепт: підійде будь-яка риба, навіть найдешевша

Справді дивовижно простий спосіб приготування

Ми розповідали, як приготувати дивовижну варену скумбрію. Тепер ділимось рецептом ще однієї дуже смачної рибної страви.

Для цього рецепту добре підійде минтай, палтус, тріска. Але з шапочкою зі сметани та моркви можна приготувати будь-яку рибу — вийде дуже апетитно. Рецептом поділились на порталі "ProstoWay".

Інгредієнти:

минтай — 600 г;

морква — 150 г;

сметана — 150 г;

сіль, спеції для риби.

Спосіб приготування:

Якщо основний інгредієнт заморожений — дбайливо розморожуємо. Якщо риба ціла — патраємо, зачищаємо, миємо та відділяємо філе. Готову до приготування рибу нарізаємо на порційні шматки. Моркву чистимо, миємо, натираємо. Сирою змішуємо зі сметаною. Додаємо трохи солі, перцю, спецій. Рибу викладаємо в форму для запікання. Посипаємо сіллю та спеціями для риби. Викладаємо морквяну масу на рибу та розрівнюємо по всій поверхні. Ставимо в розігріту духовку. Готуємо на 40 хвилин при 180 градусах.

Рибка виходить дуже смачна і соковита. Також ми ділились рецептом смачної намазки на бутерброди.