Все, що знадобиться — пара яблук: найсмачніший рецепт печінки

Від такої страви всі будуть в захваті

Ми розповідали, як приготувати смачні печінкові котлети. Тепер ділимось рецептом цього субпродукта, тушкованого з яблуками.

Соковиті ароматні часточки кислого яблучка чудово поєднуються з печінкою. Рецептом поділились на порталі "Порадниця". Це те, що обов’язково варто скуштувати, якщо любите печінку.

Інгредієнти:

500 г курячої печінки

2 середні кислі ароматні яблука

3 середні цибулини

олія

борошно

0,5 чайної ложки солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

0,5 чайної ложки солодкої паприки

Спосіб приготування:

Яблука чистимо від насіння, нарізаємо часточками. Обсмажуємо в олії з обох боків на великому вогні. Смажимо до рум’яності. Перекладаємо в окрему тарілку. Цибулю нарізаємо тоненькими кільцями. Обсмажуємо в олії до рум’яності, всипаємо паприку, перемішуємо. Перекладаємо до яблук. Печінку зачищаємо, нарізаємо невеликими шматочками. Солимо, перчимо, перемішуємо. Обвалюємо їх у борошні й смажимо на великому вогні, щоб одразу утворилась скоринка. До печінки додаємо яблука, цибулю. Накриваємо сковорідку кришкою, тушкуємо на маленькому вогні 7—10 хв.

Страва виходить шалено смачною. Зваріть до неї смачне картопляне пюре — і обід готовий.