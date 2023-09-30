Все, що знадобиться — пара яблук: найсмачніший рецепт печінки
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Від такої страви всі будуть в захваті
Ми розповідали, як приготувати смачні печінкові котлети. Тепер ділимось рецептом цього субпродукта, тушкованого з яблуками.
Соковиті ароматні часточки кислого яблучка чудово поєднуються з печінкою. Рецептом поділились на порталі "Порадниця". Це те, що обов’язково варто скуштувати, якщо любите печінку.
Інгредієнти:
- 500 г курячої печінки
- 2 середні кислі ароматні яблука
- 3 середні цибулини
- олія
- борошно
- 0,5 чайної ложки солі
- чверть чайної ложки чорного меленого перцю
- 0,5 чайної ложки солодкої паприки
Спосіб приготування:
- Яблука чистимо від насіння, нарізаємо часточками. Обсмажуємо в олії з обох боків на великому вогні. Смажимо до рум’яності. Перекладаємо в окрему тарілку.
- Цибулю нарізаємо тоненькими кільцями. Обсмажуємо в олії до рум’яності, всипаємо паприку, перемішуємо. Перекладаємо до яблук.
- Печінку зачищаємо, нарізаємо невеликими шматочками. Солимо, перчимо, перемішуємо. Обвалюємо їх у борошні й смажимо на великому вогні, щоб одразу утворилась скоринка.
- До печінки додаємо яблука, цибулю. Накриваємо сковорідку кришкою, тушкуємо на маленькому вогні 7—10 хв.
Страва виходить шалено смачною. Зваріть до неї смачне картопляне пюре — і обід готовий.