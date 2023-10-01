Вам знадобиться лаваш і трохи фаршу: цей сніданок проситимуть щоранку
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Вам навіть не доведеться замішувати тісто
Соковитий м’ясний рулет із начинкою – завжди гарне рішення і на повсякдень, і свята. Така страва сподобається і вам, і гостям, якщо готуватимете на якісь свята або просто дружні посиденьки.
Приготувати м’ясний рулет від "Бабусиних рецептів" взагалі дуже легко: вам просто потрібно загорнути м’ясний фарш у лаваш та відправити до духовки. В результаті ви отримаєте соковиті та ніжні рулети, які у вас будуть просити знову та знову.
Як приготувати м’ясний рулет
Інгредієнти:
- м’ясний фарш – 300 г;
- цибуля – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- солодкий перець – 1 шт.;
- сіль — ½ ч. л.;
- чорний перець — ⅓ ч. л.;
- червона паприка – щіпка;
- сушений базилік – 1 ст. л.;
- сир – 150 г;
- сметана – 100 г;
- яйце – 1 шт.;
- лаваш 30х40 см — 4 шт.
Спосіб приготування:
- Цибулю та моркву миємо, чистимо. Цибулю нарізаємо великими кубиками та подрібнюємо у блендері, моркву натираємо на дрібній тертці, разом із цибулею викладаємо у фарш.
- Солодкий перець миємо, чистимо, нарізаємо маленькими кубиками та додаємо у фарш. Все солимо, перчимо, додаємо спеції та перемішуємо все вручну.
- Твердий сир натираємо на великій тертці.
- Для приготування соусу змішуємо сметану з яйцем, солимо і перчимо до смаку.
- Лаваш викладаємо на стіл, тонким шаром змащуємо соусом. Зверху викладаємо сир, накриваємо другим шаром лаваша.
- На другий лаваш викладаємо начинку із фаршу, скручуємо в рулет м’ясною начинкою всередину. Рулет поміщаємо на деко, змащене олією.
- Аналогічно готуємо другий рулет, викладаємо на деко до першого, змащуємо їх сметанним соусом і відправляємо в духовку на 30-35 хвилин при 180 градусах.
Лаваш для такого рулету можна приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Смачного!