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Вам знадобиться лаваш і трохи фаршу: цей сніданок проситимуть щоранку

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Неймовірне поєднання лаваша та начинки сподобається абсолютно всім
Неймовірне поєднання лаваша та начинки сподобається абсолютно всім. Фото krainau.com

Вам навіть не доведеться замішувати тісто

Соковитий м’ясний рулет із начинкою – завжди гарне рішення і на повсякдень, і свята. Така страва сподобається і вам, і гостям, якщо готуватимете на якісь свята або просто дружні посиденьки.

Приготувати м’ясний рулет від "Бабусиних рецептів" взагалі дуже легко: вам просто потрібно загорнути м’ясний фарш у лаваш та відправити до духовки. В результаті ви отримаєте соковиті та ніжні рулети, які у вас будуть просити знову та знову.

Як приготувати м’ясний рулет

Інгредієнти:

  • м’ясний фарш – 300 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • солодкий перець – 1 шт.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • чорний перець — ⅓ ч. л.;
  • червона паприка – щіпка;
  • сушений базилік – 1 ст. л.;
  • сир – 150 г;
  • сметана – 100 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • лаваш 30х40 см — 4 шт.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю та моркву миємо, чистимо. Цибулю нарізаємо великими кубиками та подрібнюємо у блендері, моркву натираємо на дрібній тертці, разом із цибулею викладаємо у фарш.
  2. Солодкий перець миємо, чистимо, нарізаємо маленькими кубиками та додаємо у фарш. Все солимо, перчимо, додаємо спеції та перемішуємо все вручну.
  3. Твердий сир натираємо на великій тертці.
  4. Для приготування соусу змішуємо сметану з яйцем, солимо і перчимо до смаку.
  5. Лаваш викладаємо на стіл, тонким шаром змащуємо соусом. Зверху викладаємо сир, накриваємо другим шаром лаваша.
  6. На другий лаваш викладаємо начинку із фаршу, скручуємо в рулет м’ясною начинкою всередину. Рулет поміщаємо на деко, змащене олією.
  7. Аналогічно готуємо другий рулет, викладаємо на деко до першого, змащуємо їх сметанним соусом і відправляємо в духовку на 30-35 хвилин при 180 градусах.

Лаваш для такого рулету можна приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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#Рецепт #М'ясний рулет #Готуємо вдома