Вам знадобиться лаваш і трохи фаршу: цей сніданок проситимуть щоранку

Вам навіть не доведеться замішувати тісто

Соковитий м’ясний рулет із начинкою – завжди гарне рішення і на повсякдень, і свята. Така страва сподобається і вам, і гостям, якщо готуватимете на якісь свята або просто дружні посиденьки.

Приготувати м’ясний рулет від "Бабусиних рецептів" взагалі дуже легко: вам просто потрібно загорнути м’ясний фарш у лаваш та відправити до духовки. В результаті ви отримаєте соковиті та ніжні рулети, які у вас будуть просити знову та знову.

Як приготувати м’ясний рулет

Інгредієнти:

м’ясний фарш – 300 г;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

солодкий перець – 1 шт.;

сіль — ½ ч. л.;

чорний перець — ⅓ ч. л.;

червона паприка – щіпка;

сушений базилік – 1 ст. л.;

сир – 150 г;

сметана – 100 г;

яйце – 1 шт.;

лаваш 30х40 см — 4 шт.

Спосіб приготування:

Цибулю та моркву миємо, чистимо. Цибулю нарізаємо великими кубиками та подрібнюємо у блендері, моркву натираємо на дрібній тертці, разом із цибулею викладаємо у фарш. Солодкий перець миємо, чистимо, нарізаємо маленькими кубиками та додаємо у фарш. Все солимо, перчимо, додаємо спеції та перемішуємо все вручну. Твердий сир натираємо на великій тертці. Для приготування соусу змішуємо сметану з яйцем, солимо і перчимо до смаку. Лаваш викладаємо на стіл, тонким шаром змащуємо соусом. Зверху викладаємо сир, накриваємо другим шаром лаваша. На другий лаваш викладаємо начинку із фаршу, скручуємо в рулет м’ясною начинкою всередину. Рулет поміщаємо на деко, змащене олією. Аналогічно готуємо другий рулет, викладаємо на деко до першого, змащуємо їх сметанним соусом і відправляємо в духовку на 30-35 хвилин при 180 градусах.

Лаваш для такого рулету можна приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Смачного!