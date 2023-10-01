Рус

Ідеально до сніданку: за секунду від таких пиріжків не залишиться ані крихти

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Пиріжки вийдуть пишними та неймовірно смачними
Пиріжки вийдуть пишними та неймовірно смачними. Фото cookpad.com

Ця страва — традиційна випічка до Покрови Пресвятої Богородиці.

У неділю, 1 жовтня, в Україні відзначається Покрова Пресвятої Богородиці. Віряни просять Пресвяту Діву Богородицю про заступництво від усіх нещасть та бід.

Цього дня накривають пишний стіл та запрошують додому гостей. Основною стравою вважається ароматний і великий коровай, але крім нього також готують частування зі свинини, узвар, холодець та випічку з різною начинкою. Ось сьогодні разом із "Главредом" і приготуємо пиріжки з капустою. Пишні та ароматні, вони настільки вам сподобаються, що готувати ви їх будете не тільки на свято.

Як приготувати пиріжки з капустою

Інгредієнти:

  • капуста — 1 великий качан;
  • морква — 4 шт.;
  • борошно — 5-6 склянок;
  • вода тепла — півлітра;
  • цукор, олія — по 2 ст. л.;
  • вершкове масло — 40 г.

Спосіб приготування:

  1. У теплій воді розчиняємо дріжджі, додаємо олію, сіль до свого смаку, цукор олію і вершкове масло. Замішуємо таке тісто, щоб воно не чіплялося до рук, вимішуємо його приблизно 15 хвилин. Відправляємо у холодильник приблизно на 2 години.
  2. Капусту миємо та дрібно нарізаємо. Моркву миємо, чистимо і натираємо на середній тертці.
  3. Обсмажуємо моркву, додаємо капусту і тушкуємо до готовності. За бажанням можна додати сіль та спеції.
  4. Дістаємо тісто і додаємо ще півсклянки борошна, ділимо тісто на 4-5 частин, кожну розкочуємо і формуємо пиріжки.
  5. Розігріваємо духовку до 180 градусів, застилаємо деко пергаментом.
  6. Викладаємо на деко пиріжки, змащуємо їх збитим яйцем і випікаємо приблизно 30-40 хвилин до готовності.

Щоб пиріжки не черствіли, додайте в тісто один інгредієнт. Так ваша випічка буде свіжішою довше.

Теги:
#Рецепт #Покрова #Пиріжки #Готуємо вдома