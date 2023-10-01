Ідеально до сніданку: за секунду від таких пиріжків не залишиться ані крихти
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Ця страва — традиційна випічка до Покрови Пресвятої Богородиці.
У неділю, 1 жовтня, в Україні відзначається Покрова Пресвятої Богородиці. Віряни просять Пресвяту Діву Богородицю про заступництво від усіх нещасть та бід.
Цього дня накривають пишний стіл та запрошують додому гостей. Основною стравою вважається ароматний і великий коровай, але крім нього також готують частування зі свинини, узвар, холодець та випічку з різною начинкою. Ось сьогодні разом із "Главредом" і приготуємо пиріжки з капустою. Пишні та ароматні, вони настільки вам сподобаються, що готувати ви їх будете не тільки на свято.
Як приготувати пиріжки з капустою
Інгредієнти:
- капуста — 1 великий качан;
- морква — 4 шт.;
- борошно — 5-6 склянок;
- вода тепла — півлітра;
- цукор, олія — по 2 ст. л.;
- вершкове масло — 40 г.
Спосіб приготування:
- У теплій воді розчиняємо дріжджі, додаємо олію, сіль до свого смаку, цукор олію і вершкове масло. Замішуємо таке тісто, щоб воно не чіплялося до рук, вимішуємо його приблизно 15 хвилин. Відправляємо у холодильник приблизно на 2 години.
- Капусту миємо та дрібно нарізаємо. Моркву миємо, чистимо і натираємо на середній тертці.
- Обсмажуємо моркву, додаємо капусту і тушкуємо до готовності. За бажанням можна додати сіль та спеції.
- Дістаємо тісто і додаємо ще півсклянки борошна, ділимо тісто на 4-5 частин, кожну розкочуємо і формуємо пиріжки.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів, застилаємо деко пергаментом.
- Викладаємо на деко пиріжки, змащуємо їх збитим яйцем і випікаємо приблизно 30-40 хвилин до готовності.
Щоб пиріжки не черствіли, додайте в тісто один інгредієнт. Так ваша випічка буде свіжішою довше.