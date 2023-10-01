Ідеально до сніданку: за секунду від таких пиріжків не залишиться ані крихти

Ця страва — традиційна випічка до Покрови Пресвятої Богородиці.

У неділю, 1 жовтня, в Україні відзначається Покрова Пресвятої Богородиці. Віряни просять Пресвяту Діву Богородицю про заступництво від усіх нещасть та бід.

Цього дня накривають пишний стіл та запрошують додому гостей. Основною стравою вважається ароматний і великий коровай, але крім нього також готують частування зі свинини, узвар, холодець та випічку з різною начинкою. Ось сьогодні разом із "Главредом" і приготуємо пиріжки з капустою. Пишні та ароматні, вони настільки вам сподобаються, що готувати ви їх будете не тільки на свято.

Як приготувати пиріжки з капустою

Інгредієнти:

капуста — 1 великий качан;

морква — 4 шт.;

борошно — 5-6 склянок;

вода тепла — півлітра;

цукор, олія — по 2 ст. л.;

вершкове масло — 40 г.

Спосіб приготування:

У теплій воді розчиняємо дріжджі, додаємо олію, сіль до свого смаку, цукор олію і вершкове масло. Замішуємо таке тісто, щоб воно не чіплялося до рук, вимішуємо його приблизно 15 хвилин. Відправляємо у холодильник приблизно на 2 години. Капусту миємо та дрібно нарізаємо. Моркву миємо, чистимо і натираємо на середній тертці. Обсмажуємо моркву, додаємо капусту і тушкуємо до готовності. За бажанням можна додати сіль та спеції. Дістаємо тісто і додаємо ще півсклянки борошна, ділимо тісто на 4-5 частин, кожну розкочуємо і формуємо пиріжки. Розігріваємо духовку до 180 градусів, застилаємо деко пергаментом. Викладаємо на деко пиріжки, змащуємо їх збитим яйцем і випікаємо приблизно 30-40 хвилин до готовності.

Щоб пиріжки не черствіли, додайте в тісто один інгредієнт. Так ваша випічка буде свіжішою довше.