Просто відправте оселедець у цукор: таку рибку дуже люблять у Нідерландах

Незвичайний та простий рецепт

Оселедець – найпоширеніша рибка на нашому столі. Нею люблять ласувати як самостійною закускою, а також рибку часто використовують як інгредієнт для приготування різноманітних салатів.

"Їсти" пропонує засолити оселедець... у цукрі, як це роблять у Голландії. За таким рецептом рибку там їдять чи не щодня. Спробуємо?

Як приготувати оселедець по-голландськи

Інгредієнти:

2 свіжоморожені оселедці;

1 морквина;

10 лаврового листя;

10 горошин чорного перцю;

2 цибулини;

1/2 лимона;

6 чайних ложок цукру;

6 чайних ложок солі.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно приготувати усі інгредієнти. Оселедець необхідно розморозити, почистити, дістати кісточки, промити під проточною водою і нарізати на шматочки. Цибулю і моркву слід почистити, помити і нарізати кільцями, а лимон — обдати окропом і нарізати тонкими скибочками. Далі потрібно підготувати 2 баночки по 500 мілілітрів, помити та висушити їх. На дно кожної банки викласти кілька шматочків лимона, моркви, цибулі, перець горошком, лавровий лист, порізану рибу, 1/2 чайної ложки цукру та солі. Усі інгредієнти слід викладати шарами, трохи притискаючи. Зверху має бути шар із моркви, цибулі та лимона. Заповнені баночки з оселедцем щільно закрити кришками та поставити в холодильник на 3 дні. Щодня баночку потрібно струшувати двічі, щоб риба промаринувалася з усіх боків.

Рекомендуємо приготувати салат з морквою та оселедцем за рецептом "Телеграфа". Це чудова страва з простих продуктів.