Просто відправте оселедець у цукор: таку рибку дуже люблять у Нідерландах
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Незвичайний та простий рецепт
Оселедець – найпоширеніша рибка на нашому столі. Нею люблять ласувати як самостійною закускою, а також рибку часто використовують як інгредієнт для приготування різноманітних салатів.
"Їсти" пропонує засолити оселедець... у цукрі, як це роблять у Голландії. За таким рецептом рибку там їдять чи не щодня. Спробуємо?
Як приготувати оселедець по-голландськи
Інгредієнти:
- 2 свіжоморожені оселедці;
- 1 морквина;
- 10 лаврового листя;
- 10 горошин чорного перцю;
- 2 цибулини;
- 1/2 лимона;
- 6 чайних ложок цукру;
- 6 чайних ложок солі.
Спосіб приготування:
- Спочатку потрібно приготувати усі інгредієнти. Оселедець необхідно розморозити, почистити, дістати кісточки, промити під проточною водою і нарізати на шматочки.
- Цибулю і моркву слід почистити, помити і нарізати кільцями, а лимон — обдати окропом і нарізати тонкими скибочками.
- Далі потрібно підготувати 2 баночки по 500 мілілітрів, помити та висушити їх.
- На дно кожної банки викласти кілька шматочків лимона, моркви, цибулі, перець горошком, лавровий лист, порізану рибу, 1/2 чайної ложки цукру та солі. Усі інгредієнти слід викладати шарами, трохи притискаючи. Зверху має бути шар із моркви, цибулі та лимона.
- Заповнені баночки з оселедцем щільно закрити кришками та поставити в холодильник на 3 дні. Щодня баночку потрібно струшувати двічі, щоб риба промаринувалася з усіх боків.
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