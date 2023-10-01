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Просто відправте оселедець у цукор: таку рибку дуже люблять у Нідерландах

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Вам сподобається такий незвичайний оселедець
Вам сподобається такий незвичайний оселедець. Фото cesmak.info

Незвичайний та простий рецепт

Оселедець – найпоширеніша рибка на нашому столі. Нею люблять ласувати як самостійною закускою, а також рибку часто використовують як інгредієнт для приготування різноманітних салатів.

"Їсти" пропонує засолити оселедець... у цукрі, як це роблять у Голландії. За таким рецептом рибку там їдять чи не щодня. Спробуємо?

Як приготувати оселедець по-голландськи

Інгредієнти:

  • 2 свіжоморожені оселедці;
  • 1 морквина;
  • 10 лаврового листя;
  • 10 горошин чорного перцю;
  • 2 цибулини;
  • 1/2 лимона;
  • 6 чайних ложок цукру;
  • 6 чайних ложок солі.

Спосіб приготування:

  1. Спочатку потрібно приготувати усі інгредієнти. Оселедець необхідно розморозити, почистити, дістати кісточки, промити під проточною водою і нарізати на шматочки.
  2. Цибулю і моркву слід почистити, помити і нарізати кільцями, а лимон — обдати окропом і нарізати тонкими скибочками.
  3. Далі потрібно підготувати 2 баночки по 500 мілілітрів, помити та висушити їх.
  4. На дно кожної банки викласти кілька шматочків лимона, моркви, цибулі, перець горошком, лавровий лист, порізану рибу, 1/2 чайної ложки цукру та солі. Усі інгредієнти слід викладати шарами, трохи притискаючи. Зверху має бути шар із моркви, цибулі та лимона.
  5. Заповнені баночки з оселедцем щільно закрити кришками та поставити в холодильник на 3 дні. Щодня баночку потрібно струшувати двічі, щоб риба промаринувалася з усіх боків.

Рекомендуємо приготувати салат з морквою та оселедцем за рецептом "Телеграфа". Це чудова страва з простих продуктів.

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