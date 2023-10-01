Крабовий салат по-новому: ви просто не впізнаєте страву
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Оригінальний варіант класичного салату
Варіантів рецептів салату з крабовими паличками не перерахувати. Здається, що вже неможливо вигадати щось нове.
Однак Shuba пропонує ще один рецепт. У такий салат не треба додавати рис та кукурудзу, замість них використовувати плавлений сир, яблука та сік лимона. Такий варіант страви сподобається не менше, ніж класичний.
Як приготувати яєчний салат з крабовими паличками
Інгредієнти на 4 порції:
- крабові палички — 250 г;
- яйця курячі — 4 шт.;
- плавлений сир — 3 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- яблука — 1 шт.;
- лимон, сік — 20 г;
- майонез 72% — 150 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Яйця варіть круто протягом 10 хвилин, охолодіть, очистьте і розділіть на білки та жовтки. Окремо натріть їх на дрібній тертці.
- Плавлені сирки натріть на середній тертці, крабові палички натріть на великій тертці.
- Яблуко помийте, очистьте від шкірки та серцевини. Натріть його на дрібну тертку і побризкайте лимонним соком — так фрукт не потемніє.
- Салат викладайте шарами: перший шар — білки, далі сирок, цибуля, крабові палички та яблуко. Кожен шар перемазуйте майонезом.
- Зверху салат змастіть майонезом, посипте жовтками та подавайте до столу.
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