Крабовий салат по-новому: ви просто не впізнаєте страву

Оригінальний варіант класичного салату

Варіантів рецептів салату з крабовими паличками не перерахувати. Здається, що вже неможливо вигадати щось нове.

Однак Shuba пропонує ще один рецепт. У такий салат не треба додавати рис та кукурудзу, замість них використовувати плавлений сир, яблука та сік лимона. Такий варіант страви сподобається не менше, ніж класичний.

Як приготувати яєчний салат з крабовими паличками

Інгредієнти на 4 порції:

крабові палички — 250 г;

яйця курячі — 4 шт.;

плавлений сир — 3 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

яблука — 1 шт.;

лимон, сік — 20 г;

майонез 72% — 150 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Яйця варіть круто протягом 10 хвилин, охолодіть, очистьте і розділіть на білки та жовтки. Окремо натріть їх на дрібній тертці. Плавлені сирки натріть на середній тертці, крабові палички натріть на великій тертці. Яблуко помийте, очистьте від шкірки та серцевини. Натріть його на дрібну тертку і побризкайте лимонним соком — так фрукт не потемніє. Салат викладайте шарами: перший шар — білки, далі сирок, цибуля, крабові палички та яблуко. Кожен шар перемазуйте майонезом. Зверху салат змастіть майонезом, посипте жовтками та подавайте до столу.

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