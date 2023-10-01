Всім відразу добавки: форшмак в Одесі готують за цим рецептом

Смачніше ви нічого не їли!

Форшмак — частий гість на святковому столі. Хтось робить його з яблуком, хтось додає хліба, а хтось робить його просто з яйцем і цибулею.

Проте найсмачніший — саме класичний форшмак по-одеськи. Відмінна риса рецепта "РБК-Україна" — простота та доступність інгредієнтів.

Як приготувати форшмак по-одеськи

Інгредієнти:

оселедець — 250 г;

варені яйця — 2 шт.;

цибуля — половинка невеликої цибулини;

вершкове масло — 1 чайна ложка;

яблуко — половина, без шкірки.

Спосіб приготування:

Оселедець необхідно помити, почистити та очистити від кісток. Цибулину та яблуко помити та очистити. Яйця потрібно відварити до готовності та очистити від шкаралупи. Цибулю попередньо потрібно промаринувати. Для цього його потрібно нарізати шматочками, скласти у миску. Для приготування маринаду необхідно в однакових пропорціях взяти воду, сіль, цукор та оцет, змішати та залити цибулю на 10-15 хвилин. Через вказаний час мариновану цибулю, оселедець, половину яблука, яйця потрібно скласти в чашу блендера і перебити до однорідного стану. У готовий форшмак слід додати 1 чайну ложку розтопленого вершкового масла і перемішати.

Форшмак відмінно підходить для бутербродів на білих грінках за рецептом "Телеграфа". За бажанням можна готові бутерброди зверху посипати дрібно рубаною зеленню.