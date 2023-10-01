Всім відразу добавки: форшмак в Одесі готують за цим рецептом
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Смачніше ви нічого не їли!
Форшмак — частий гість на святковому столі. Хтось робить його з яблуком, хтось додає хліба, а хтось робить його просто з яйцем і цибулею.
Проте найсмачніший — саме класичний форшмак по-одеськи. Відмінна риса рецепта "РБК-Україна" — простота та доступність інгредієнтів.
Як приготувати форшмак по-одеськи
Інгредієнти:
- оселедець — 250 г;
- варені яйця — 2 шт.;
- цибуля — половинка невеликої цибулини;
- вершкове масло — 1 чайна ложка;
- яблуко — половина, без шкірки.
Спосіб приготування:
- Оселедець необхідно помити, почистити та очистити від кісток. Цибулину та яблуко помити та очистити. Яйця потрібно відварити до готовності та очистити від шкаралупи.
- Цибулю попередньо потрібно промаринувати. Для цього його потрібно нарізати шматочками, скласти у миску. Для приготування маринаду необхідно в однакових пропорціях взяти воду, сіль, цукор та оцет, змішати та залити цибулю на 10-15 хвилин.
- Через вказаний час мариновану цибулю, оселедець, половину яблука, яйця потрібно скласти в чашу блендера і перебити до однорідного стану.
- У готовий форшмак слід додати 1 чайну ложку розтопленого вершкового масла і перемішати.
Форшмак відмінно підходить для бутербродів на білих грінках за рецептом "Телеграфа". За бажанням можна готові бутерброди зверху посипати дрібно рубаною зеленню.