Усі проситимуть рецепт: салат, який з’їдять разом із тарілкою

Від цієї страви ви не зможете відірватися

Найрізноманітніші салати ми готуємо практично щодня. Немає нічого простішого, ніж нарізати інгредієнти, змішати та заправити соусом. Це не тільки смачна, але ще ситна та корисна страва.

Салат з морською капустою за рецептом "Главреда" ви приготуєте буквально за лічені хвилини, а на смак він вийде просто чудовим. Цю чудову страву оцінять і ваші близькі, і ваші друзі. Спробуємо?

Як приготувати салат з морською капустою

Інгредієнти:

морська капуста — 100 г;

морква — 2 шт.;

курячі серця або шинка — 200 г;

яйця — 2 шт.;

зелена цибуля — 2 шт.;

майонез – 1 столова ложка.

Спосіб приготування:

Моркву помити, відварити до готовності — це займе близько 20 хвилин. Яйця також відварити до готовності. Якщо ви готуватимете салат з курячими серцями, їх необхідно добре вимити та відправити варитися в підсоленій воді на 10 хвилин. Після них потрібно обсмажити 10 хвилин на оливковій олії та остудити. Моркву, серця (або шинку) і яйця порізати на кубики. Всі продукти потрібно перемішати, додати подрібнену зелену цибулю та морську капусту, посолити та заправити майонезом.

Пропонуємо приготувати майонез будинку за рецептом "Телеграфа". Це швидко, смачно та неймовірно просто.