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Вийдуть соковитими і без зайвої олії: найсмачніші котлети готуються за цим рецептом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ви готуватимете тільки так!
Ви готуватимете тільки так!. Фото babusyni-retsepty

Вам не знадобляться ні хліб, ні яйця

Смачні, соковиті та ароматні котлети – чи не найулюбленіша наша страва. Звичайно, у кожного кулінара є перевірений рецепт, але класичні котлети готуються з додаванням яєць та хліба.

А якщо не додавати ці інгредієнти? "Бабусині рецепти" розповідають, як приготувати смачні котлети з мінімуму інгредієнтів. Ваші биточки будуть такими ж соковитими та без зайвої олії.

Як приготувати соковиті котлети

Інгредієнти:

  • фарш – 500 г;
  • картопля – 500 г;
  • цибуля ріпчаста — 200 г;
  • часник – 2 зубчики;
  • вершкове масло – 30 г;
  • майонез – 1 ст.
  • паприка — 1 ч. л.;
  • петрушка – пучок;
  • чорний перець — щіпка;
  • сіль — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю чистимо, нарізаємо маленькими кубиками, злегка обсмажуємо у сковороді з розтопленим вершковим маслом. Туди ж відправляємо дрібно нарізаний часник.
  2. Картоплю чистимо, натираємо на дрібній стороні тертки, змішуємо в мисці з обсмаженою цибулею.
  3. В отриману масу додаємо дрібно нарізаний кріп, фарш, майонез, висипаємо паприку, чорний перець та сіль, добре вимішуємо.
  4. Змоченими у воді руками формуємо невеликі котлети, трохи відбиваємо.
  5. Обсмажуємо котлети у сковороді з розігрітою олією по пару хвилин з кожного боку.
  6. Котлети викладаємо у форму для запікання та відправляємо у духовку на 160 градусів 30 хвилин. Через півгодини котлети накриваємо фольгою, відправляємо до духовки ще на 5 хвилин.

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