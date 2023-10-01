Вийдуть соковитими і без зайвої олії: найсмачніші котлети готуються за цим рецептом

Вам не знадобляться ні хліб, ні яйця

Смачні, соковиті та ароматні котлети – чи не найулюбленіша наша страва. Звичайно, у кожного кулінара є перевірений рецепт, але класичні котлети готуються з додаванням яєць та хліба.

А якщо не додавати ці інгредієнти? "Бабусині рецепти" розповідають, як приготувати смачні котлети з мінімуму інгредієнтів. Ваші биточки будуть такими ж соковитими та без зайвої олії.

Як приготувати соковиті котлети

Інгредієнти:

фарш – 500 г;

картопля – 500 г;

цибуля ріпчаста — 200 г;

часник – 2 зубчики;

вершкове масло – 30 г;

майонез – 1 ст.

паприка — 1 ч. л.;

петрушка – пучок;

чорний перець — щіпка;

сіль — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Цибулю чистимо, нарізаємо маленькими кубиками, злегка обсмажуємо у сковороді з розтопленим вершковим маслом. Туди ж відправляємо дрібно нарізаний часник. Картоплю чистимо, натираємо на дрібній стороні тертки, змішуємо в мисці з обсмаженою цибулею. В отриману масу додаємо дрібно нарізаний кріп, фарш, майонез, висипаємо паприку, чорний перець та сіль, добре вимішуємо. Змоченими у воді руками формуємо невеликі котлети, трохи відбиваємо. Обсмажуємо котлети у сковороді з розігрітою олією по пару хвилин з кожного боку. Котлети викладаємо у форму для запікання та відправляємо у духовку на 160 градусів 30 хвилин. Через півгодини котлети накриваємо фольгою, відправляємо до духовки ще на 5 хвилин.

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