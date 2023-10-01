Вийдуть соковитими і без зайвої олії: найсмачніші котлети готуються за цим рецептом
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Вам не знадобляться ні хліб, ні яйця
Смачні, соковиті та ароматні котлети – чи не найулюбленіша наша страва. Звичайно, у кожного кулінара є перевірений рецепт, але класичні котлети готуються з додаванням яєць та хліба.
А якщо не додавати ці інгредієнти? "Бабусині рецепти" розповідають, як приготувати смачні котлети з мінімуму інгредієнтів. Ваші биточки будуть такими ж соковитими та без зайвої олії.
Як приготувати соковиті котлети
Інгредієнти:
- фарш – 500 г;
- картопля – 500 г;
- цибуля ріпчаста — 200 г;
- часник – 2 зубчики;
- вершкове масло – 30 г;
- майонез – 1 ст.
- паприка — 1 ч. л.;
- петрушка – пучок;
- чорний перець — щіпка;
- сіль — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування:
- Цибулю чистимо, нарізаємо маленькими кубиками, злегка обсмажуємо у сковороді з розтопленим вершковим маслом. Туди ж відправляємо дрібно нарізаний часник.
- Картоплю чистимо, натираємо на дрібній стороні тертки, змішуємо в мисці з обсмаженою цибулею.
- В отриману масу додаємо дрібно нарізаний кріп, фарш, майонез, висипаємо паприку, чорний перець та сіль, добре вимішуємо.
- Змоченими у воді руками формуємо невеликі котлети, трохи відбиваємо.
- Обсмажуємо котлети у сковороді з розігрітою олією по пару хвилин з кожного боку.
- Котлети викладаємо у форму для запікання та відправляємо у духовку на 160 градусів 30 хвилин. Через півгодини котлети накриваємо фольгою, відправляємо до духовки ще на 5 хвилин.
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