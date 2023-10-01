Їжте з хлібом або додайте до борщу: фантастичний рецепт бурякової ікри

Універсальну закуску можна їсти і з хлібом, і додавати до страв

Ми звикли готувати овочеву ікру з кабачків та баклажанів. Але хто б міг подумати, що найсмачніша страва вийде також із буряків.

Таку ікру за рецептом "Фокус" можна просто їсти із хлібом, а можна додавати до борщу для кольору. Оригінальна закуска готується як із сирих, так і з варених овочів. При її приготуванні за бажанням можна додати моркву, більше часнику, або інші спеції на ваш смак, також можна змінювати інгредієнти. Ідемо готувати?

Як приготувати ікру з буряка

Інгредієнти:

буряк – 4 кг;

часник — 200 г;

цибуля ріпчаста — 0,5 кг;

помідори — 3 кг;

цукор — 1 склянка;

сіль — 3 с. л.;

олія соняшникова — 2 склянки;

оцет 9% — 1 склянка;

перець червоний болгарський – 0,5 кг;

свіжа зелень (кріп, петрушка) — 100 грамів.

Спосіб приготування:

Підготуйте усі інгредієнти. Буряк вимийте, очистьте і натріть на тертці. Цибулю наріжте тонкими кільцями, а перець тонкою соломкою. Надішліть всі овочі в сотейник і тушкуйте на невеликому вогні 10 хвилин. Через зазначений час додайте пропущений через прес часник та рубану зелень, тушкуйте протягом години. Після цього перемішайте, посоліть і додайте цукор. Простерилізуйте банки зручним для вас способом, дайте кришкам постояти в окропі. Готову ікру розкладіть банками, залийте оцтом, перемішайте і закрийте кришками.

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