Їжте з хлібом або додайте до борщу: фантастичний рецепт бурякової ікри
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Універсальну закуску можна їсти і з хлібом, і додавати до страв
Ми звикли готувати овочеву ікру з кабачків та баклажанів. Але хто б міг подумати, що найсмачніша страва вийде також із буряків.
Таку ікру за рецептом "Фокус" можна просто їсти із хлібом, а можна додавати до борщу для кольору. Оригінальна закуска готується як із сирих, так і з варених овочів. При її приготуванні за бажанням можна додати моркву, більше часнику, або інші спеції на ваш смак, також можна змінювати інгредієнти. Ідемо готувати?
Як приготувати ікру з буряка
Інгредієнти:
- буряк – 4 кг;
- часник — 200 г;
- цибуля ріпчаста — 0,5 кг;
- помідори — 3 кг;
- цукор — 1 склянка;
- сіль — 3 с. л.;
- олія соняшникова — 2 склянки;
- оцет 9% — 1 склянка;
- перець червоний болгарський – 0,5 кг;
- свіжа зелень (кріп, петрушка) — 100 грамів.
Спосіб приготування:
- Підготуйте усі інгредієнти. Буряк вимийте, очистьте і натріть на тертці. Цибулю наріжте тонкими кільцями, а перець тонкою соломкою.
- Надішліть всі овочі в сотейник і тушкуйте на невеликому вогні 10 хвилин. Через зазначений час додайте пропущений через прес часник та рубану зелень, тушкуйте протягом години. Після цього перемішайте, посоліть і додайте цукор.
- Простерилізуйте банки зручним для вас способом, дайте кришкам постояти в окропі.
- Готову ікру розкладіть банками, залийте оцтом, перемішайте і закрийте кришками.
Рекомендуємо приготувати маринований буряк за рецептом "Телеграфа". Без неї не обійдеться жоден борщ.