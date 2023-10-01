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Їжте з хлібом або додайте до борщу: фантастичний рецепт бурякової ікри

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Проста та смачна заготівля на зиму
Проста та смачна заготівля на зиму. Фото focus.ua

Універсальну закуску можна їсти і з хлібом, і додавати до страв

Ми звикли готувати овочеву ікру з кабачків та баклажанів. Але хто б міг подумати, що найсмачніша страва вийде також із буряків.

Таку ікру за рецептом "Фокус" можна просто їсти із хлібом, а можна додавати до борщу для кольору. Оригінальна закуска готується як із сирих, так і з варених овочів. При її приготуванні за бажанням можна додати моркву, більше часнику, або інші спеції на ваш смак, також можна змінювати інгредієнти. Ідемо готувати?

Як приготувати ікру з буряка

Інгредієнти:

  • буряк – 4 кг;
  • часник — 200 г;
  • цибуля ріпчаста — 0,5 кг;
  • помідори — 3 кг;
  • цукор — 1 склянка;
  • сіль — 3 с. л.;
  • олія соняшникова — 2 склянки;
  • оцет 9% — 1 склянка;
  • перець червоний болгарський – 0,5 кг;
  • свіжа зелень (кріп, петрушка) — 100 грамів.

Спосіб приготування:

  1. Підготуйте усі інгредієнти. Буряк вимийте, очистьте і натріть на тертці. Цибулю наріжте тонкими кільцями, а перець тонкою соломкою.
  2. Надішліть всі овочі в сотейник і тушкуйте на невеликому вогні 10 хвилин. Через зазначений час додайте пропущений через прес часник та рубану зелень, тушкуйте протягом години. Після цього перемішайте, посоліть і додайте цукор.
  3. Простерилізуйте банки зручним для вас способом, дайте кришкам постояти в окропі.
  4. Готову ікру розкладіть банками, залийте оцтом, перемішайте і закрийте кришками.

Рекомендуємо приготувати маринований буряк за рецептом "Телеграфа". Без неї не обійдеться жоден борщ.

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