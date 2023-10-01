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Готуємо улюблений коктейль вдома: рецепт мохіто всього з чотирьох інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайний та дуже смачний напій
Незвичайний та дуже смачний напій. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Його полюблять і дорослі, і діти

Любите смачні напої, але сумніваєтеся в якості магазинних? Улюблену смакоту досить легко можна приготувати вдома.

"Школа життя" ділиться рецептом неперевершеного мохіто. У це складно повірити, але напій можна приготувати лише з чотирьох інгредієнтів. А якщо змішаєте напій з газованою водою, від покупного точно не відрізните. Спробуємо?

Як приготувати апельсиновий мохіто на зиму

Інгредієнти:

  • апельсин – 1-1,5 шт. ;
  • лимон чи лайм – 0,5 шт. ;
  • м’ята або меліса — 1-2 гілочки;
  • цукор – 300 г.

Спосіб приготування:

  1. Цитрусові ретельно миємо, бажано губкою. Апельсин і лимон нарізаємо кружальцями, видаляємо кісточки.
  2. М’яту або мелісу теж миємо, струшуємо і викладаємо на рушник, щоб висохла. За бажанням обриваємо листочки, стеблинки викидаємо – вони можуть гірчити.
  3. Воду вливаємо в каструлю, доводимо до кипіння. Додаємо кружечки апельсина, лимона та листочки або гілочки м’яти (меліси).
  4. Готовий мохіто поступово вливаємо в банки до країв, прикриваємо кришками та залишаємо на 15-20 хвилин.
  5. У каструлю всипаємо цукор, зливаємо із банок воду, ставимо на плиту і доводимо до кипіння. Окріп заливаємо в банки.
  6. Банки закочуємо стерилізованими металевими кришками, перевертаємо догори дном, залишаємо до повного остигання та відправляємо у місце зберігання.

Рекомендуємо приготувати Фанту вдома за рецептом "Телеграфа". Ви витратите лише 10 хвилин часу!

Теги:
#Рецепт #Заготовки на зиму #Консервація #Готуємо вдома