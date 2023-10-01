Готуємо улюблений коктейль вдома: рецепт мохіто всього з чотирьох інгредієнтів

Його полюблять і дорослі, і діти

Любите смачні напої, але сумніваєтеся в якості магазинних? Улюблену смакоту досить легко можна приготувати вдома.

"Школа життя" ділиться рецептом неперевершеного мохіто. У це складно повірити, але напій можна приготувати лише з чотирьох інгредієнтів. А якщо змішаєте напій з газованою водою, від покупного точно не відрізните. Спробуємо?

Як приготувати апельсиновий мохіто на зиму

Інгредієнти:

апельсин – 1-1,5 шт. ;

лимон чи лайм – 0,5 шт. ;

м’ята або меліса — 1-2 гілочки;

цукор – 300 г.

Спосіб приготування:

Цитрусові ретельно миємо, бажано губкою. Апельсин і лимон нарізаємо кружальцями, видаляємо кісточки. М’яту або мелісу теж миємо, струшуємо і викладаємо на рушник, щоб висохла. За бажанням обриваємо листочки, стеблинки викидаємо – вони можуть гірчити. Воду вливаємо в каструлю, доводимо до кипіння. Додаємо кружечки апельсина, лимона та листочки або гілочки м’яти (меліси). Готовий мохіто поступово вливаємо в банки до країв, прикриваємо кришками та залишаємо на 15-20 хвилин. У каструлю всипаємо цукор, зливаємо із банок воду, ставимо на плиту і доводимо до кипіння. Окріп заливаємо в банки. Банки закочуємо стерилізованими металевими кришками, перевертаємо догори дном, залишаємо до повного остигання та відправляємо у місце зберігання.

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