Готуємо улюблений коктейль вдома: рецепт мохіто всього з чотирьох інгредієнтів
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Його полюблять і дорослі, і діти
Любите смачні напої, але сумніваєтеся в якості магазинних? Улюблену смакоту досить легко можна приготувати вдома.
"Школа життя" ділиться рецептом неперевершеного мохіто. У це складно повірити, але напій можна приготувати лише з чотирьох інгредієнтів. А якщо змішаєте напій з газованою водою, від покупного точно не відрізните. Спробуємо?
Як приготувати апельсиновий мохіто на зиму
Інгредієнти:
- апельсин – 1-1,5 шт. ;
- лимон чи лайм – 0,5 шт. ;
- м’ята або меліса — 1-2 гілочки;
- цукор – 300 г.
Спосіб приготування:
- Цитрусові ретельно миємо, бажано губкою. Апельсин і лимон нарізаємо кружальцями, видаляємо кісточки.
- М’яту або мелісу теж миємо, струшуємо і викладаємо на рушник, щоб висохла. За бажанням обриваємо листочки, стеблинки викидаємо – вони можуть гірчити.
- Воду вливаємо в каструлю, доводимо до кипіння. Додаємо кружечки апельсина, лимона та листочки або гілочки м’яти (меліси).
- Готовий мохіто поступово вливаємо в банки до країв, прикриваємо кришками та залишаємо на 15-20 хвилин.
- У каструлю всипаємо цукор, зливаємо із банок воду, ставимо на плиту і доводимо до кипіння. Окріп заливаємо в банки.
- Банки закочуємо стерилізованими металевими кришками, перевертаємо догори дном, залишаємо до повного остигання та відправляємо у місце зберігання.
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