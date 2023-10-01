Не злипнеться: хитрий рецепт приготування розсипчатого рису
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У вас більше не буде липкої каші
Рис – важливий продукт на наших кухнях, адже це чудовий гарнір та відмінний інгредієнт для багатьох страв. І якщо клейкий рис доречний у суші та ролах, то, наприклад, у плові він має розсипатися.
Зварити розсипчастий рис – іноді неймовірно складне завдання навіть для досвідчених кулінарів. Дуже часто крупа злипається через невисоку якість, тому що переварений або ж багато води. Разом з "Фокусом" розповімо, як приготувати вдома розсипчастий рис. Цей спосіб не вимагає промивання рису та варіння на плиті, все виходить без зайвого клопоту і дуже смачно.
Як приготувати вдома розсипчастий рис
Інгредієнти:
- пропарений рис – 1 склянка;
- вода – 2 склянки;
- лимон – 1/2 шт.;
- розмарин — 2 гілочки;
- сіль;
- вершкове масло;
- часник – 2 зубчики.
Спосіб приготування:
- Рис висипте у форму для запікання та залийте водою.
- У центр покладіть половинку лимона зрізом нагору, розмарин, посоліть, додайте вершкове масло і часник. За бажанням додайте свої улюблені спеції. Закрийте форму фольгою, зафіксуйте по краях.
- Духовку розігрійте до 200 градусів, відправте туди форму з рисом на 30-40 хвилин. За потреби можна потримати рис у духовці трохи довше.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити рис розсипчастим за допомогою одного інгредієнта. Ви не повірите, як це просто.