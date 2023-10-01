Не злипнеться: хитрий рецепт приготування розсипчатого рису

У вас більше не буде липкої каші

Рис – важливий продукт на наших кухнях, адже це чудовий гарнір та відмінний інгредієнт для багатьох страв. І якщо клейкий рис доречний у суші та ролах, то, наприклад, у плові він має розсипатися.

Зварити розсипчастий рис – іноді неймовірно складне завдання навіть для досвідчених кулінарів. Дуже часто крупа злипається через невисоку якість, тому що переварений або ж багато води. Разом з "Фокусом" розповімо, як приготувати вдома розсипчастий рис. Цей спосіб не вимагає промивання рису та варіння на плиті, все виходить без зайвого клопоту і дуже смачно.

Як приготувати вдома розсипчастий рис

Інгредієнти:

пропарений рис – 1 склянка;

вода – 2 склянки;

лимон – 1/2 шт.;

розмарин — 2 гілочки;

сіль;

вершкове масло;

часник – 2 зубчики.

Спосіб приготування:

Рис висипте у форму для запікання та залийте водою. У центр покладіть половинку лимона зрізом нагору, розмарин, посоліть, додайте вершкове масло і часник. За бажанням додайте свої улюблені спеції. Закрийте форму фольгою, зафіксуйте по краях. Духовку розігрійте до 200 градусів, відправте туди форму з рисом на 30-40 хвилин. За потреби можна потримати рис у духовці трохи довше.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити рис розсипчастим за допомогою одного інгредієнта. Ви не повірите, як це просто.