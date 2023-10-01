Все змішав ложкою - і в духовку: рецепт смачних мафінів із фруктами

Приготування таких кексів стане вашою недільною традицією

Без різноманітних смаколиків важко уявити своє життя. А, якщо їх можна приготувати ще й разом з дитиною, то вам буде не лише смачно, але й весело.

Сьогодні ми здивуємо близьких мафінами за рецептом Наталки Машіки. Легкість у приготуванні та смак вас настільки здивують, що ви захочете випікати їх щодня!

Як приготувати мафіни з фруктами?

Інгредієнти для 12 кексів:

*склянка – 250 мл

0,5 склянки вівсяних пластівців швидкого приготування

0,5 склянки апельсинового соку (або будь-якого іншого)

1 яйце

0,5 склянки олії

0,5 склянки цукру

1,5 склянки борошна

1 ч.л. з гіркою розпушувача

0,25 ч.л. соди

0,5 ч.л. солі

1 склянка лохини (або будь-яких фруктів чи ягід)

Для посипки:

2 ст.л. цукру

0,5 ч.л. кориці

Спосіб приготування:

1. В миску насипати пластівці, додати сік, змішати та залишити на 10 хвилин.

2. Додати яйце, цукор, олію та ретельно змішати.

3. В іншій мисці змішати всі сухі інгредієнти.

4. Після цього їх необхідно всипати до ємності з рідкими складовими та ретельно змішати лопаткою.

5. Додати лохину, змішати та викласти масу у форми для кексів.

6. Зверху кожен виріб посипати сумішшю цукру та кориці.

7. Випікати близько 25 хвилин при температурі 200°C.

Смакувати мафінами можна з чаєм за рецептом "Телеграфа", який любив пити Тарас Шевченко. У нього також можна додати ром, як це робив поет.