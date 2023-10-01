Все змішав ложкою - і в духовку: рецепт смачних мафінів із фруктами
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Приготування таких кексів стане вашою недільною традицією
Без різноманітних смаколиків важко уявити своє життя. А, якщо їх можна приготувати ще й разом з дитиною, то вам буде не лише смачно, але й весело.
Сьогодні ми здивуємо близьких мафінами за рецептом Наталки Машіки. Легкість у приготуванні та смак вас настільки здивують, що ви захочете випікати їх щодня!
Як приготувати мафіни з фруктами?
Інгредієнти для 12 кексів:
*склянка – 250 мл
- 0,5 склянки вівсяних пластівців швидкого приготування
- 0,5 склянки апельсинового соку (або будь-якого іншого)
- 1 яйце
- 0,5 склянки олії
- 0,5 склянки цукру
- 1,5 склянки борошна
- 1 ч.л. з гіркою розпушувача
- 0,25 ч.л. соди
- 0,5 ч.л. солі
- 1 склянка лохини (або будь-яких фруктів чи ягід)
Для посипки:
- 2 ст.л. цукру
- 0,5 ч.л. кориці
Спосіб приготування:
1. В миску насипати пластівці, додати сік, змішати та залишити на 10 хвилин.
2. Додати яйце, цукор, олію та ретельно змішати.
3. В іншій мисці змішати всі сухі інгредієнти.
4. Після цього їх необхідно всипати до ємності з рідкими складовими та ретельно змішати лопаткою.
5. Додати лохину, змішати та викласти масу у форми для кексів.
6. Зверху кожен виріб посипати сумішшю цукру та кориці.
7. Випікати близько 25 хвилин при температурі 200°C.
Смакувати мафінами можна з чаєм за рецептом "Телеграфа", який любив пити Тарас Шевченко. У нього також можна додати ром, як це робив поет.