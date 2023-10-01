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Все змішав ложкою - і в духовку: рецепт смачних мафінів із фруктами

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Мафіни вийдуть просто неймовірними Новина оновлена 02 жовтня 2023, 10:34
Мафіни вийдуть просто неймовірними. Фото Facebook.com

Приготування таких кексів стане вашою недільною традицією

Без різноманітних смаколиків важко уявити своє життя. А, якщо їх можна приготувати ще й разом з дитиною, то вам буде не лише смачно, але й весело.

Сьогодні ми здивуємо близьких мафінами за рецептом Наталки Машіки. Легкість у приготуванні та смак вас настільки здивують, що ви захочете випікати їх щодня!

Як приготувати мафіни з фруктами?

Інгредієнти для 12 кексів:

*склянка – 250 мл

  • 0,5 склянки вівсяних пластівців швидкого приготування
  • 0,5 склянки апельсинового соку (або будь-якого іншого)
  • 1 яйце
  • 0,5 склянки олії
  • 0,5 склянки цукру
  • 1,5 склянки борошна
  • 1 ч.л. з гіркою розпушувача
  • 0,25 ч.л. соди
  • 0,5 ч.л. солі
  • 1 склянка лохини (або будь-яких фруктів чи ягід)

Для посипки:

  • 2 ст.л. цукру
  • 0,5 ч.л. кориці

Спосіб приготування:

1. В миску насипати пластівці, додати сік, змішати та залишити на 10 хвилин.

2. Додати яйце, цукор, олію та ретельно змішати.

3. В іншій мисці змішати всі сухі інгредієнти.

4. Після цього їх необхідно всипати до ємності з рідкими складовими та ретельно змішати лопаткою.

5. Додати лохину, змішати та викласти масу у форми для кексів.

6. Зверху кожен виріб посипати сумішшю цукру та кориці.

7. Випікати близько 25 хвилин при температурі 200°C.

Смакувати мафінами можна з чаєм за рецептом "Телеграфа", який любив пити Тарас Шевченко. У нього також можна додати ром, як це робив поет.

Теги:
#мафіни #Випічка #Лохина #Кекси