Незвичайне поєднання: близькі з’їдять цю страву з баклажанів за хвилину
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Від цієї страви ви не зможете відірватися
З баклажан виходять не тільки корисні чіпси або консервація — з них можна також приготувати найсмачнішу незвичайну закуску, додавши всього два інгредієнти. Гриби та помідор змінять смак цього овочу, а близькі обов’язково попросять добавки.
Такий чудовий рецепт пропонує Say7. Ця страва не просто здивує, вона подарує справжню насолоду!
Як приготувати баклажани, запечені з помідорами та грибами?
Інгредієнти на 6-8 порцій:
- 500 г баклажанів
- 250 г помідорів
- 300 г грибів (свіжих чи заморожених)
- 200 г сметани
- 100 г сиру (твердого)
- 3 часточки часнику
- рослинна олія
- сіль
Спосіб приготування:
1. Баклажани нарізати кружальцями близько сантиметра, посолити та залишити на 30 хвилин, після чого промити в холодній воді.
2. Помідори нарізати кружальцями.
3. Гриби нарізати кружальцями чи кубиками.
4. Дрібно подрібнити часник і змішати його зі сметаною.
5. Натерти сир на дрібній тертці.
6. У попередньо змащену олією форму викласти баклажани і посолити.
7. На баклажани викласти гриби, а потім помідори.
8. Помідори змастити сметаною та посипати зверху сиром.
9. Випікати при 180 градусах у попередньо розігрітій духовці близько 30-35 хвилин.
10. При подачі страви можна посипати зеленню.
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