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Незвичайне поєднання: близькі з’їдять цю страву з баклажанів за хвилину

Автор
Марія Швець
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Автор
Неймовірне поєднання баклажанів з грибами та помідорами сподобається абсолютно всім
Неймовірне поєднання баклажанів з грибами та помідорами сподобається абсолютно всім. Фото say7.info

Від цієї страви ви не зможете відірватися

З баклажан виходять не тільки корисні чіпси або консервація — з них можна також приготувати найсмачнішу незвичайну закуску, додавши всього два інгредієнти. Гриби та помідор змінять смак цього овочу, а близькі обов’язково попросять добавки.

Такий чудовий рецепт пропонує Say7. Ця страва не просто здивує, вона подарує справжню насолоду!

Як приготувати баклажани, запечені з помідорами та грибами?

Інгредієнти на 6-8 порцій:

  • 500 г баклажанів
  • 250 г помідорів
  • 300 г грибів (свіжих чи заморожених)
  • 200 г сметани
  • 100 г сиру (твердого)
  • 3 часточки часнику
  • рослинна олія
  • сіль

Спосіб приготування:

1. Баклажани нарізати кружальцями близько сантиметра, посолити та залишити на 30 хвилин, після чого промити в холодній воді.

2. Помідори нарізати кружальцями.

3. Гриби нарізати кружальцями чи кубиками.

4. Дрібно подрібнити часник і змішати його зі сметаною.

5. Натерти сир на дрібній тертці.

6. У попередньо змащену олією форму викласти баклажани і посолити.

7. На баклажани викласти гриби, а потім помідори.

8. Помідори змастити сметаною та посипати зверху сиром.

9. Випікати при 180 градусах у попередньо розігрітій духовці близько 30-35 хвилин.

10. При подачі страви можна посипати зеленню.

Якщо ви любите баклажани, рекомендуємо також приготувати теплий салат із баклажанами за рецептом "Телеграфа". Грузини люблять ласувати цим овочем саме так.

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