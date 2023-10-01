Незвичайне поєднання: близькі з’їдять цю страву з баклажанів за хвилину

Від цієї страви ви не зможете відірватися

З баклажан виходять не тільки корисні чіпси або консервація — з них можна також приготувати найсмачнішу незвичайну закуску, додавши всього два інгредієнти. Гриби та помідор змінять смак цього овочу, а близькі обов’язково попросять добавки.

Такий чудовий рецепт пропонує Say7. Ця страва не просто здивує, вона подарує справжню насолоду!

Як приготувати баклажани, запечені з помідорами та грибами?

Інгредієнти на 6-8 порцій:

500 г баклажанів

250 г помідорів

300 г грибів (свіжих чи заморожених)

200 г сметани

100 г сиру (твердого)

3 часточки часнику

рослинна олія

сіль

Спосіб приготування:

1. Баклажани нарізати кружальцями близько сантиметра, посолити та залишити на 30 хвилин, після чого промити в холодній воді.

2. Помідори нарізати кружальцями.

3. Гриби нарізати кружальцями чи кубиками.

4. Дрібно подрібнити часник і змішати його зі сметаною.

5. Натерти сир на дрібній тертці.

6. У попередньо змащену олією форму викласти баклажани і посолити.

7. На баклажани викласти гриби, а потім помідори.

8. Помідори змастити сметаною та посипати зверху сиром.

9. Випікати при 180 градусах у попередньо розігрітій духовці близько 30-35 хвилин.

10. При подачі страви можна посипати зеленню.

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