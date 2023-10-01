Знадобиться тільки м’ясо і сіль: найпростіший рецепт фантастичної шинки

Чудовий рецепт страви, яку і на святковий стіл можна поставити

Ми розповідали, як швидко приготувати рулет з фаршу. Тепер ділимось рецептом бюджетної домашньої шинки.

Готова страва зберігає апетитний рожевий колір та дуже просто готується. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

Рулька свиняча – 1 шт Сіль – 12 г (або 6 г нітритної солі та 6 г кухонної солі) Чорний перець – 1 г Часник сушений – 0,5 г

Спосіб приготування:

Беремо рульку, добре миємо, видаляємо кістку так, щоб шкіра лишилась цілою — вона служитиме оболонкою. М’ясо зрізаємо і ріжемо на шматочки. Злегка відбиваємо шматочки молоточком із двох сторін. Шкірку теж трохи відбиваємо з внутрішнього боку, викладаємо м’ясо на рульку. Солі беремо 2% від ваги рульки в чистому вигляді без кісточки. Додаємо чорний мелений перець, сушений часник, перемішуємо спеції і рівномірно розподіляємо по рульці. Щільно загортаємо рулет, закріплюємо ниткою. Загортаємо в харчову плівку і забираємо в холодильник на 3 дні — вона повинна просолитися і промаринуватися. Тоді, не знімаючи плівку, кладемо рульку в каструлю. Повністю заливаємо водою, варимо на найповільнішому вогні 3 години. За цей час м’ясо стане м’яким. Дістаємо готову шинку, прибираємо плівку і нитки. Коли повністю охолоне, можна нарізати на порційні скибочки.

Така шинка добре тримає форму, при нарізці не розвалюється. Можна використовувати не лише на бутерброди, а й замість ковбаси — наприклад, у домашній піці.