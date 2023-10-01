Всього 15 хвилин — і закуска на столі: такий яблучний оселедець гості з’їдять разом з тарілкою

Обов’язково приготуйте, якщо любите оселедець

Ми розповідали, як приготувати смачний салат з оселедцем. Тепер ділимось рецептом дуже смачної закуски з цією солоною рибкою.

Як її готувати, розповіли на порталі "Школа Життя". Страву можна їсти, як салат, або ж мастити на гріночки і бутерброди.

Інгредієнти:

Оселедець слабосолений – 2 шт. (або філе 4 шт)

Цибуля – 1 шт

Яблуко кисло-солодке – 1 шт.

Чорний перець

Столова гірчиця – 1 ч. л.

Сметана 20% – 180 г

Лимонний сік –-1 ч. л.

Спосіб приготування:

Оселедець нарізаємо кубиком. Цибулю чистимо та кришимо півкільцями. Перекладаємо обидва компоненти в салатник, трохи перемішуємо. Беремо кислі яблучка, очищаємо від шкірки та вирізаємо насіннєву коробочку. М’якоть плоду нарізаємо кубиком, збризкуємо соком лимона і теж відправляємо в салатник. До отриманої маси додаємо чорний мелений перець, ложку столової гірчиці. Також беремо якісну жирну сметану. Ретельно перемішуємо салат і відставляємо його на 15 хвилин в холодильник. Після цього можна подавати.

Їсти такий оселедець дуже смачно на хрустких грінках, скибочці бородинського хліба. А можна просто наварити смачного картопляного пюре і насолоджуватися.