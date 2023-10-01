Рус

Всього 15 хвилин — і закуска на столі: такий яблучний оселедець гості з’їдять разом з тарілкою

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чудовий варіант святкової закуски
Чудовий варіант святкової закуски. Фото Їсти

Обов’язково приготуйте, якщо любите оселедець

Ми розповідали, як приготувати смачний салат з оселедцем. Тепер ділимось рецептом дуже смачної закуски з цією солоною рибкою.

Як її готувати, розповіли на порталі "Школа Життя". Страву можна їсти, як салат, або ж мастити на гріночки і бутерброди.

Інгредієнти:

  • Оселедець слабосолений – 2 шт. (або філе 4 шт)
  • Цибуля – 1 шт
  • Яблуко кисло-солодке – 1 шт.
  • Чорний перець
  • Столова гірчиця – 1 ч. л.
  • Сметана 20% – 180 г
  • Лимонний сік –-1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Оселедець нарізаємо кубиком. Цибулю чистимо та кришимо півкільцями.
  2. Перекладаємо обидва компоненти в салатник, трохи перемішуємо.
  3. Беремо кислі яблучка, очищаємо від шкірки та вирізаємо насіннєву коробочку. М’якоть плоду нарізаємо кубиком, збризкуємо соком лимона і теж відправляємо в салатник.
  4. До отриманої маси додаємо чорний мелений перець, ложку столової гірчиці. Також беремо якісну жирну сметану.
  5. Ретельно перемішуємо салат і відставляємо його на 15 хвилин в холодильник. Після цього можна подавати.

Їсти такий оселедець дуже смачно на хрустких грінках, скибочці бородинського хліба. А можна просто наварити смачного картопляного пюре і насолоджуватися.

Теги:
#Рецепт #Салат #Закуска #Оселедець