Найпростіша маринована капуста: буде готова вже за один день
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Мабуть, найшвидший рецепт капусти
Ми розповідали, як смачно та швидко заквасити капусту. Тепер же ділимось практично моментальним рецептом — за ним закуска буде готова вже на наступний день.
Така хрумка та ароматна капусточка – відмінний варіант гарніру або закуски. Швидким рецептом поділились на порталі Pixelinform.
Інгредієнти:
- білокачанна капуста – 1/2 качана;
- цибуля – 2 шт.;
- вода – 600 мл;
- рисовий оцет – 120 мл;
- сіль – 2 ст. л.;
- цукор – 50 г.
Спосіб приготування:
- Для початку овочі шаткуємо однаковими шматочками. Так ріжемо і цибулю, і капусту.
- В окремій каструльці змішуємо воду з оцтом, цукром та сіллю. Цю суміш слід поставити на середній вогонь та довести до кипіння.
- У киплячий маринад закидаємо овочі, відразу ж перемішуємо та вимикаємо вогонь. Коли заготівля охолоне, перекладаємо її в банку та заливаємо маринадом.
- Після цього банку можна закривати кришкою. Коли повністю охолоне, ставимо у холодильник на добу.
Вже на наступний день капусту можна куштувати. Така закуска стане чудовим доповненням до будь-якого прийому їжі. Також ми розповідали, як капусту квасять у Грузії.