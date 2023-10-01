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Найпростіша маринована капуста: буде готова вже за один день

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Закуска виходить шалено смачною
Закуска виходить шалено смачною. Фото food.obozrevatel.com

Мабуть, найшвидший рецепт капусти

Ми розповідали, як смачно та швидко заквасити капусту. Тепер же ділимось практично моментальним рецептом — за ним закуска буде готова вже на наступний день.

Така хрумка та ароматна капусточка – відмінний варіант гарніру або закуски. Швидким рецептом поділились на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

  • білокачанна капуста – 1/2 качана;
  • цибуля – 2 шт.;
  • вода – 600 мл;
  • рисовий оцет – 120 мл;
  • сіль – 2 ст. л.;
  • цукор – 50 г.

Спосіб приготування:

  1. Для початку овочі шаткуємо однаковими шматочками. Так ріжемо і цибулю, і капусту.
  2. В окремій каструльці змішуємо воду з оцтом, цукром та сіллю. Цю суміш слід поставити на середній вогонь та довести до кипіння.
  3. У киплячий маринад закидаємо овочі, відразу ж перемішуємо та вимикаємо вогонь. Коли заготівля охолоне, перекладаємо її в банку та заливаємо маринадом.
  4. Після цього банку можна закривати кришкою. Коли повністю охолоне, ставимо у холодильник на добу.

Вже на наступний день капусту можна куштувати. Така закуска стане чудовим доповненням до будь-якого прийому їжі. Також ми розповідали, як капусту квасять у Грузії.

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#Рецепт #Салат #Капуста