Одним наїсться вся родина: 15 хвилин – і гарячий супербутерброд на столі

Ніхто голодним не піде з-за столу

Сніданок — найважливіший прийом їжі. Він має бути смачним та ситним, а на його приготування хочеться витратити мінімум часу.

Разом із "1 хвилина" пропонуємо саме такий варіант сніданку – один сімейний гарячий бутерброд. На його приготування ви витратите всього 15 хвилин, а в результаті вся сім’я буде сита і задоволена. Спробуємо?

Як приготувати гарячий бутерброд

Інгредієнти:

12 шматочків хліба для тостів;

400 г шинки;

300 г сиру чедер (можна взяти моцарелу чи інший сир за бажанням);

6 ст. л. томатного соусу;

15 оливок;

2 помідори;

6 ст. л. майонезу;

1 ч. л. орегано.

Шинку та сир бажано вибирати квадратної форми та вже нарізані.

Спосіб приготування:

Помідори вимийте, висушіть паперовим рушником і наріжте на 12 кружечків. Оливки теж наріжте кружальцями. Форму для запікання змастіть третиною томатного соусу. Викладіть в один шар 6 шматочків хліба, змастіть половиною майонезу. Зверху викладіть шинку, на неї сир, все змастіть третиною томатного соусу. Зверху викладіть шари шинки та сиру. На кожен шматочок сиру покладіть по кружечку помідора та оливок. Повторіть усі шари: хліб, шар майонезу та томатного соусу, шинки, сиру та помідорів з оливками. Зверху все посипте орегано сушеним. Духовку розігрійте до 180 градусів, надішліть форму з бутербродом на 15 хвилин. Перед подачею готову страву розріжте на 6 порцій.

Майонез для такого бутерброду можна приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Це буде ще смачніше та корисніше.