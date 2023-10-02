Одним наїсться вся родина: 15 хвилин – і гарячий супербутерброд на столі
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Ніхто голодним не піде з-за столу
Сніданок — найважливіший прийом їжі. Він має бути смачним та ситним, а на його приготування хочеться витратити мінімум часу.
Разом із "1 хвилина" пропонуємо саме такий варіант сніданку – один сімейний гарячий бутерброд. На його приготування ви витратите всього 15 хвилин, а в результаті вся сім’я буде сита і задоволена. Спробуємо?
Як приготувати гарячий бутерброд
Інгредієнти:
- 12 шматочків хліба для тостів;
- 400 г шинки;
- 300 г сиру чедер (можна взяти моцарелу чи інший сир за бажанням);
- 6 ст. л. томатного соусу;
- 15 оливок;
- 2 помідори;
- 6 ст. л. майонезу;
- 1 ч. л. орегано.
Шинку та сир бажано вибирати квадратної форми та вже нарізані.
Спосіб приготування:
- Помідори вимийте, висушіть паперовим рушником і наріжте на 12 кружечків. Оливки теж наріжте кружальцями.
- Форму для запікання змастіть третиною томатного соусу. Викладіть в один шар 6 шматочків хліба, змастіть половиною майонезу. Зверху викладіть шинку, на неї сир, все змастіть третиною томатного соусу.
- Зверху викладіть шари шинки та сиру. На кожен шматочок сиру покладіть по кружечку помідора та оливок.
- Повторіть усі шари: хліб, шар майонезу та томатного соусу, шинки, сиру та помідорів з оливками. Зверху все посипте орегано сушеним.
- Духовку розігрійте до 180 градусів, надішліть форму з бутербродом на 15 хвилин. Перед подачею готову страву розріжте на 6 порцій.
Майонез для такого бутерброду можна приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Це буде ще смачніше та корисніше.