Сьогодні приготуйте, завтра можна їсти: після такої квашеної капусти оближете усі банки

Найшвидший і найсмачніший рецепт

Хрумка і соковита квашена капуста – це справжнє джерело вітамінів у холодну пору року. Приготувати її вдома нескладно, а на смак вона виходить набагато кращою за магазинну. Нею можна смакувати просто так, заправивши ароматною олією, а також додавати як інгредієнт в інші страви.

"Главред" пропонує унікальний рецепт квашеної капусти. Для приготування такої смакоти вам знадобляться найпростіші продукти, а ласувати ви зможете вже за добу. Побалуйте себе та своїх близьких дивовижною закускою.

Як приготувати квашену капусту

Інгредієнти:

капуста — 3 кг;

морквина — 2 шт.;

цукор — 1 ст. л.;

мед — 1 ч. л.;

сіль — 1,5 ст. л.;

вода кип’ячена.

Спосіб приготування:

Для початку необхідно підготувати всі інгредієнти: капусту помити та дрібно нашаткувати, морквину натерти на великій тертці або тонкою соломкою. Капусту та моркву потрібно з’єднати, але не м’яти руками. Викладіть отриману овочеву масу у велику банку — або в 3-літрову, або ж у дві банки по 1,5 літра. Все добре утрамбувати, залити кип’яченою водою, зверху додати сіль, цукор та мед. Банку необхідно помістити в каструлю та прикрити кришкою. Через добу можна діставати та ласувати квашеною капустою.

Подавайте її разом з картопляним пюре за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!