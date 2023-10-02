Сьогодні приготуйте, завтра можна їсти: після такої квашеної капусти оближете усі банки
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Найшвидший і найсмачніший рецепт
Хрумка і соковита квашена капуста – це справжнє джерело вітамінів у холодну пору року. Приготувати її вдома нескладно, а на смак вона виходить набагато кращою за магазинну. Нею можна смакувати просто так, заправивши ароматною олією, а також додавати як інгредієнт в інші страви.
"Главред" пропонує унікальний рецепт квашеної капусти. Для приготування такої смакоти вам знадобляться найпростіші продукти, а ласувати ви зможете вже за добу. Побалуйте себе та своїх близьких дивовижною закускою.
Як приготувати квашену капусту
Інгредієнти:
- капуста — 3 кг;
- морквина — 2 шт.;
- цукор — 1 ст. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- сіль — 1,5 ст. л.;
- вода кип’ячена.
Спосіб приготування:
- Для початку необхідно підготувати всі інгредієнти: капусту помити та дрібно нашаткувати, морквину натерти на великій тертці або тонкою соломкою. Капусту та моркву потрібно з’єднати, але не м’яти руками.
- Викладіть отриману овочеву масу у велику банку — або в 3-літрову, або ж у дві банки по 1,5 літра.
- Все добре утрамбувати, залити кип’яченою водою, зверху додати сіль, цукор та мед.
- Банку необхідно помістити в каструлю та прикрити кришкою. Через добу можна діставати та ласувати квашеною капустою.
Подавайте її разом з картопляним пюре за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!