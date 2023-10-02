Один інгредієнт — і ви будете їсти ці котлети як насіння

Для таких котлет ви скупите весь гарбуз

Соковиті та ароматні котлети – одна з улюблених страв на нашій кухні. Їхніх рецептів неймовірна кількість: і звичайні м’ясні, і овочеві, і з різними добавками. Упевнені, що кожен кулінар має свій особливий рецепт.

Безумовно, восени ми готуємо багато чудових страв з гарбузом. Сьогодні ми не залишимо без уваги котлети та за рецептом "Мета" додамо туди трохи цього фрукту. Такий секретний інгредієнт змінить звичайний смак звичних котлет та їхній зовнішній вигляд. Такі биточки точно припадуть до душі кожному члену сім’ї.

Як приготувати гарбузові котлети

Інгредієнти:

гарбуз;

куряче філе;

сухарі;

яйця;

спеції;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Підготуйте куряче філе: очистьте м’ясо від плівок, наріжте шматочками та перекрутіть в фарш. Гарбуз очистьте, дістаньте насіння, натріть у миску. У місткість з гарбузом додайте фарш, яйце та спеції. Отриману масу ретельно перемішайте. В окремій тарілці збийте яйця, в іншу помістіть панірувальні сухарі. Формуємо котлетки, занурюємо в збитий білок і обвалюємо в сухарях. Розігріваємо сковороду з олією і відправляємо котлетки. Смажимо їх з двох боків до золотистої скоринки.

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