Скористайтеся сезоном: на обід з таким гарбузовим супчиком збігатимуться всі близькі

Так смачно гарбуз ви ще не готували

Гарбуз – неймовірно смачний та корисний продукт, справжній подарунок осені. Ми вже готували з нього приголомшливе варення, тепер спробуємо гарбузовий суп.

Така страва за рецептом Shuba подарує вам приємне відчуття домашнього затишку. Для насиченості супу використовують вершки, а для смаку ви можете додати улюблені спеції. Зберігати його можна в герметичному контейнері в холодильнику до 5 днів або в морозильній камері до 2-х місяців.

Як приготувати гарбузовий суп

Інгредієнти на 4 порції:

олія оливкова Extra Virgin — 1 ст. л.;

цибуля — 1 шт.;

часник, зубчики — 4 шт.;

гарбуз мускатний — 2 кг;

курячий бульйон — 4 склянки;

вершки 33% — 1/2 склянки;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Рослинну олію розігрійте на середньому вогні у каструлі з товстим дно. Додайте очищену і подрібнену цибулю та часник і готуйте до золотистого кольору. Гарбуз розріжте навпіл, від шкірки та насіння, наріжте шматочками. Разом із бульйоном відправте до гарбуза, посоліть, поперчіть. Доведіть до кипіння, не накриваючи кришкою, зменште вогонь. Гасіть близько 30 хвилин, поки гарбуз не проколюватиметься виделкою. Вимкніть. Суміш збийте занурювальним блендером до однорідного стану, додайте вершки та приправте до смаку. Прикрасьте вершками, меленим перцем і подавайте.

Раніше "Телеграф" ділився простим способом чищення гарбуза. Простий лайфхак врятує, якщо не хочеться довго стояти на кухні.