Не потрібно замішувати тісто і включати духовку: приготувати такий яблучний пиріг простіше простого

Жодної довгої метушні на кухні

Всі ми любимо поласувати смачними пирогами. Кулінари користуються моментом і печуть найсмачніші шарлотки. Але що робити, якщо хочеться урізноманітнити своє "яблучне" меню з мінімумом витрат часу?

Тоді можна приготувати яблучний пиріг за рецептом Uaportal. Його особливість у тому, що не доведеться замішувати тісто і включати духовку – ми просто приготуємо випічку з лавашем. У це складно повірити, але вам знадобиться всього чотири інгредієнти та мінімум часу. Простий, смачний, ароматний пиріг підкорить серце кожного, хто її скуштує.

Як приготувати пиріг на лаваші

Інгредієнти:

тонкий лаваш;

кілограм яблук твердих сортів;

столова ложка цукру;

50 г вершкового масла.

Спосіб приготування:

Яблука промийте і наріжте кубиками. Сковороду з антипригарним покриттям розігрійте і відправте туди шматочок масла. Коли воно розтечеться, викладіть яблука, на середньому вогні пропарте їх під кришкою і присипте — так вони трохи карамелізуються. Лаваш наріжте на однакові шматочки. Деко застеліть пергаментом і покладіть на нього один шматочок лаваша. Зверху викладіть яблучний шар, накрийте іншим шматком лаваша. Продовжуйте, доки не закінчаться яблука або шматочки лаваша. Верхнім шаром обов’язково має бути лаваш — його потрібно змастити маслом і присипати цукром, а за бажанням додати кориці або ванільного цукру. Духовку розігрійте до 200 градусів, поставте пиріг і знизьте температуру до 150 градусів. Випікайте пиріг 15 хвилин. Зачекайте, поки готовий пиріг охолоне, витягніть з форми, розріжте на порції та подавайте.

Також рекомендуємо скуштувати яблучний незвичайний пиріг за рецептом "Телеграфа". Його з’їдять разом із деко.