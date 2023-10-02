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Не потрібно замішувати тісто і включати духовку: приготувати такий яблучний пиріг простіше простого

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Неймовірну смакоту приготувати дуже просто
Неймовірну смакоту приготувати дуже просто. Фото guslyanka.com

Жодної довгої метушні на кухні

Всі ми любимо поласувати смачними пирогами. Кулінари користуються моментом і печуть найсмачніші шарлотки. Але що робити, якщо хочеться урізноманітнити своє "яблучне" меню з мінімумом витрат часу?

Тоді можна приготувати яблучний пиріг за рецептом Uaportal. Його особливість у тому, що не доведеться замішувати тісто і включати духовку – ми просто приготуємо випічку з лавашем. У це складно повірити, але вам знадобиться всього чотири інгредієнти та мінімум часу. Простий, смачний, ароматний пиріг підкорить серце кожного, хто її скуштує.

Як приготувати пиріг на лаваші

Інгредієнти:

  • тонкий лаваш;
  • кілограм яблук твердих сортів;
  • столова ложка цукру;
  • 50 г вершкового масла.

Спосіб приготування:

  1. Яблука промийте і наріжте кубиками.
  2. Сковороду з антипригарним покриттям розігрійте і відправте туди шматочок масла. Коли воно розтечеться, викладіть яблука, на середньому вогні пропарте їх під кришкою і присипте — так вони трохи карамелізуються.
  3. Лаваш наріжте на однакові шматочки.
  4. Деко застеліть пергаментом і покладіть на нього один шматочок лаваша. Зверху викладіть яблучний шар, накрийте іншим шматком лаваша. Продовжуйте, доки не закінчаться яблука або шматочки лаваша. Верхнім шаром обов’язково має бути лаваш — його потрібно змастити маслом і присипати цукром, а за бажанням додати кориці або ванільного цукру.
  5. Духовку розігрійте до 200 градусів, поставте пиріг і знизьте температуру до 150 градусів. Випікайте пиріг 15 хвилин.
  6. Зачекайте, поки готовий пиріг охолоне, витягніть з форми, розріжте на порції та подавайте.

Також рекомендуємо скуштувати яблучний незвичайний пиріг за рецептом "Телеграфа". Його з’їдять разом із деко.

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