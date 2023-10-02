Не потрібно замішувати тісто і включати духовку: приготувати такий яблучний пиріг простіше простого
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Жодної довгої метушні на кухні
Всі ми любимо поласувати смачними пирогами. Кулінари користуються моментом і печуть найсмачніші шарлотки. Але що робити, якщо хочеться урізноманітнити своє "яблучне" меню з мінімумом витрат часу?
Тоді можна приготувати яблучний пиріг за рецептом Uaportal. Його особливість у тому, що не доведеться замішувати тісто і включати духовку – ми просто приготуємо випічку з лавашем. У це складно повірити, але вам знадобиться всього чотири інгредієнти та мінімум часу. Простий, смачний, ароматний пиріг підкорить серце кожного, хто її скуштує.
Як приготувати пиріг на лаваші
Інгредієнти:
- тонкий лаваш;
- кілограм яблук твердих сортів;
- столова ложка цукру;
- 50 г вершкового масла.
Спосіб приготування:
- Яблука промийте і наріжте кубиками.
- Сковороду з антипригарним покриттям розігрійте і відправте туди шматочок масла. Коли воно розтечеться, викладіть яблука, на середньому вогні пропарте їх під кришкою і присипте — так вони трохи карамелізуються.
- Лаваш наріжте на однакові шматочки.
- Деко застеліть пергаментом і покладіть на нього один шматочок лаваша. Зверху викладіть яблучний шар, накрийте іншим шматком лаваша. Продовжуйте, доки не закінчаться яблука або шматочки лаваша. Верхнім шаром обов’язково має бути лаваш — його потрібно змастити маслом і присипати цукром, а за бажанням додати кориці або ванільного цукру.
- Духовку розігрійте до 200 градусів, поставте пиріг і знизьте температуру до 150 градусів. Випікайте пиріг 15 хвилин.
- Зачекайте, поки готовий пиріг охолоне, витягніть з форми, розріжте на порції та подавайте.
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