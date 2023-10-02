І до святкового столу, і до сімейної вечері: від такого рагу не відмовиться навіть дитина

З його приготуванням впорається будь-який

Навіть у найдосвідченішого кулінара виникає питання, що приготувати на вечерю. У цьому випадку рагу — найкращі ласощі.

Сьогодні ми з Migusto приготуємо фантастично смачне та неймовірно яскраве куряче рагу з помідорами. Ця страва майже не вимагає зусиль і з нею впорається навіть кулінар-початківець. Спробуємо?

Як приготувати куряче рагу з помідорами

Інгредієнти на 4 порції:

1 кг помідорів різного кольору;

одна червона цибулина;

4 ст. л. рослинного масла;

1 ч. л. солі;

4 ст. л. білого сухого вина;

2 ст. л. меду;

4 курячі грудки;

часник.

Спосіб приготування:

Нагрійте духовку до 200 градусів. Помідори та цибулю миємо, нарізаємо і відправляємо на деко. Половину рослинної олії змішуємо із сіллю, невеликою кількістю перцю, вином та медом. Сумішшю, що вийшла, заливаємо помідори. Відправляємо все до духовки на півгодини. Курячі грудки нарізаємо кубиками. Масло, що залишилося, нагріваємо на сковороді з антипригарним покриттям, відправляємо курку та обсмажуємо протягом трьох хвилин до зарум’янювання. Солимо, перчимо. Форму з овочами дістаємо з духовки, відправляємо курку та запікаємо при температурі 220 градусів ще близько 10 хвилин.

Готове рагу подавайте з білим рисом та свіжим хлібом за рецептом "Телеграфа". Смачного!