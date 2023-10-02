І до святкового столу, і до сімейної вечері: від такого рагу не відмовиться навіть дитина
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З його приготуванням впорається будь-який
Навіть у найдосвідченішого кулінара виникає питання, що приготувати на вечерю. У цьому випадку рагу — найкращі ласощі.
Сьогодні ми з Migusto приготуємо фантастично смачне та неймовірно яскраве куряче рагу з помідорами. Ця страва майже не вимагає зусиль і з нею впорається навіть кулінар-початківець. Спробуємо?
Як приготувати куряче рагу з помідорами
Інгредієнти на 4 порції:
- 1 кг помідорів різного кольору;
- одна червона цибулина;
- 4 ст. л. рослинного масла;
- 1 ч. л. солі;
- 4 ст. л. білого сухого вина;
- 2 ст. л. меду;
- 4 курячі грудки;
- часник.
Спосіб приготування:
- Нагрійте духовку до 200 градусів.
- Помідори та цибулю миємо, нарізаємо і відправляємо на деко.
- Половину рослинної олії змішуємо із сіллю, невеликою кількістю перцю, вином та медом. Сумішшю, що вийшла, заливаємо помідори. Відправляємо все до духовки на півгодини.
- Курячі грудки нарізаємо кубиками.
- Масло, що залишилося, нагріваємо на сковороді з антипригарним покриттям, відправляємо курку та обсмажуємо протягом трьох хвилин до зарум’янювання. Солимо, перчимо.
- Форму з овочами дістаємо з духовки, відправляємо курку та запікаємо при температурі 220 градусів ще близько 10 хвилин.
Готове рагу подавайте з білим рисом та свіжим хлібом за рецептом "Телеграфа". Смачного!