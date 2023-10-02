Рецепт цього пирога ви запам’ятаєте одразу: вам потрібно відміряти все по склянці
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Дивний десерт захопить всіх
Домашня випічка завжди асоціюється у нас із домашнім теплом та затишком. Що може бути краще за шматочок пишного, ароматного пирога з чаєм у компанії близьких людей?
Якщо хочеться поласувати смакотою, але не хочеться довго стояти біля плити, рецепт "Главреда" саме для вас. Вам не потрібні якісь дорогі інгредієнти – по склянці борошна, кефіру, цукру та манки, яйця та ягід. Такий приголомшливий пиріг із задоволенням готуватимуть навіть діти.
Як приготувати пиріг з ягодами "4 склянки"
Інгредієнти:
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 1 склянка (200 г);
- кефір — 1 склянка;
- цукор — 200 г;
- манна крупа — 1 склянка;
- розпушувач — 1 чайна ложка;
- сіль, ягоди — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Яйця беремо з холодильника, миємо, збиваємо у тарілці до появи піни. Додаємо щіпку солі, цукор, столову ложку соняшникової олії та продовжуємо збивати.
- Борошно просіюємо з розпушувачем, вводимо частинами суміш. Туди ж відправляємо манку та кефір, ретельно все перемішуємо – у вас має вийти густе тісто.
- Форму для випікання застилаємо пергаментним папером. Виливаємо на деко трохи тіста, викладаємо ягоди, зверху виливаємо тісто, що залишилося.
- Ставимо пиріг у заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку і випікаємо 40 хвилин.
А щоб пиріг довгий час не черствів, додайте в тісто один інгредієнт. Насолоджуйтесь улюбленою випічкою!