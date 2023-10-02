Рецепт цього пирога ви запам’ятаєте одразу: вам потрібно відміряти все по склянці

Дивний десерт захопить всіх

Домашня випічка завжди асоціюється у нас із домашнім теплом та затишком. Що може бути краще за шматочок пишного, ароматного пирога з чаєм у компанії близьких людей?

Якщо хочеться поласувати смакотою, але не хочеться довго стояти біля плити, рецепт "Главреда" саме для вас. Вам не потрібні якісь дорогі інгредієнти – по склянці борошна, кефіру, цукру та манки, яйця та ягід. Такий приголомшливий пиріг із задоволенням готуватимуть навіть діти.

Як приготувати пиріг з ягодами "4 склянки"

Інгредієнти:

яйця — 2 шт.;

борошно — 1 склянка (200 г);

кефір — 1 склянка;

цукор — 200 г;

манна крупа — 1 склянка;

розпушувач — 1 чайна ложка;

сіль, ягоди — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Яйця беремо з холодильника, миємо, збиваємо у тарілці до появи піни. Додаємо щіпку солі, цукор, столову ложку соняшникової олії та продовжуємо збивати. Борошно просіюємо з розпушувачем, вводимо частинами суміш. Туди ж відправляємо манку та кефір, ретельно все перемішуємо – у вас має вийти густе тісто. Форму для випікання застилаємо пергаментним папером. Виливаємо на деко трохи тіста, викладаємо ягоди, зверху виливаємо тісто, що залишилося. Ставимо пиріг у заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку і випікаємо 40 хвилин.

А щоб пиріг довгий час не черствів, додайте в тісто один інгредієнт. Насолоджуйтесь улюбленою випічкою!