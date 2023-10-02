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Рецепт цього пирога ви запам’ятаєте одразу: вам потрібно відміряти все по склянці

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Цей рецепт стане вашим коханим
Цей рецепт стане вашим коханим. Фото shuba.life

Дивний десерт захопить всіх

Домашня випічка завжди асоціюється у нас із домашнім теплом та затишком. Що може бути краще за шматочок пишного, ароматного пирога з чаєм у компанії близьких людей?

Якщо хочеться поласувати смакотою, але не хочеться довго стояти біля плити, рецепт "Главреда" саме для вас. Вам не потрібні якісь дорогі інгредієнти – по склянці борошна, кефіру, цукру та манки, яйця та ягід. Такий приголомшливий пиріг із задоволенням готуватимуть навіть діти.

Як приготувати пиріг з ягодами "4 склянки"

Інгредієнти:

  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 1 склянка (200 г);
  • кефір — 1 склянка;
  • цукор — 200 г;
  • манна крупа — 1 склянка;
  • розпушувач — 1 чайна ложка;
  • сіль, ягоди — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Яйця беремо з холодильника, миємо, збиваємо у тарілці до появи піни. Додаємо щіпку солі, цукор, столову ложку соняшникової олії та продовжуємо збивати.
  2. Борошно просіюємо з розпушувачем, вводимо частинами суміш. Туди ж відправляємо манку та кефір, ретельно все перемішуємо – у вас має вийти густе тісто.
  3. Форму для випікання застилаємо пергаментним папером. Виливаємо на деко трохи тіста, викладаємо ягоди, зверху виливаємо тісто, що залишилося.
  4. Ставимо пиріг у заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку і випікаємо 40 хвилин.

А щоб пиріг довгий час не черствів, додайте в тісто один інгредієнт. Насолоджуйтесь улюбленою випічкою!

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#Рецепт #Пиріг #Готуємо вдома